وزارة الثقافة تفتح باب التقدم لمسابقة الأغنية الأردنية

ووفق موقعها الرسمي، بينت أن آخر موعد لتقديم الطلب هو في العشرين من آب المقبل .
واشترطت الوزارة، أن يكون المغني المتقدم للمسابقة أردني الجنسية تجاوز السادسة عشر، ولم يتجاوز الثلاثين عامًا عند تقديم الطلب، وأن يقدم المتسابق نسخة إلكترونية أو ورقية للعمل المنوي المشاركة به ضمن المدة التي تحددها اللجنة العليا، ولا يشترط في تقديم العمل الأولي التوزيع الموسيقي، كما لا يشترط توفر أكثر من آلة موسيقية، على أن تستوفي الأغنية التوزيع الموسيقي في حال التأهل.
كما اشترطت، أن يرفق التدوين الموسيقي ونص الأغنية مطبوعًا، مع تثبيت اسم اللحن، وكاتب الكلمات على النص، وأن يرفق المتسابق إقرارًا خطيًا من كاتب الأغنية والملحن بالموافقة على منحه الحق في أدائها، وأن يكون نص الأغنية المراد المشاركة بها باللهجة المحكية الأردنية.
واشترطت الوزارة كذلك، ألا تزيد مدة الأغنية على خمس دقائق ولا تقل عن ثلاث دقائق، لافتة إلى أنه يسمح للمتسابق المشاركة بعمل واحد فقط.
كما اشترطت، أن يكون العمل المقدم إلى المسابقة جديدًا لم يسبق له المشاركة في مسابقة أخرى أو تم بثه عبر وسائل الإعلام.
وأكدت الوزارة، أنه سيتم استبعاد أي عمل يثبت فيه استخدام أو الاستعانة بالذكاء الاصطناعي .
وبينت، انه ستمنح ثلاث جوائز في المسابقة، بحيث أن الجائزة الأولى تبلغ ستة آلاف دينار، والثانية أربعة آلاف دينار فيما الثالثة الفي دينار، وستوزع قيمة كل جائزة بالتساوي ببن المغني وكاتب الكلمات والملحن والموزع الموسيقي .
وبينت، أن الطلب يرسل مع المرفقات على البريد الالكتروني [email protected] ، أو الحضور إلى مبنى معهد الفنون الجميلة.
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