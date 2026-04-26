وزارة الثقافة تنظم اليوم ندوة عن السردية الأردنية في محافظة البلقاء

وقالت وزارة الثقافة إن الندوة التي تقام على مسرح الجامعة الساعة 11 صباحا، تتضمن محاور متعدّدة منها السردية الأردنية الفكر والأهداف والمرجعيات، والأردن وامتداداته التاريخية ودور محافظة البلقاء في السردية الأردنية عبر العصور، والعادات والتقاليد والأعراف في محافظة البلقاء.
ويشارك في الندوة، وزير الثقافة مصطفى الرواشدة وجورج طريف وعليان الجالودي ومحمد خريسات ويدير الندوة المثنى عربيات.
أخبار متعلقة
سلطة وادي الأردن تبرم اتفاقيات استثمارية لتعزيز التنمية وتوفير فرص عمل في وادي الأردن ووادي عربة
إحباط تهريب أعمال شعوذة عبر التجارة الإلكترونية في الأردن
تفاصيل مروعة وصادمة تكشفها تحقيقات جريمة الكرك التي اودت بحياة الاشقاء الثلاثة على يد والدهم
هذا آخر ما رآه الأطفال الثلاثة في الكرك قبل الفراق
بنك الملابس الخيري ينهي صالته المتنقلة في لواء دير علا ويخدم 1880 فردا
حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة المعلم محمد المقابلة
ضبط مركبة تسير بسرعة 204 كم/س على طريق الزرقاء - الأزرق
الأمن ينعى العريف محمد أبو رمان