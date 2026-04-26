وزارة الثقافة تنظم اليوم ندوة عن السردية الأردنية في محافظة البلقاء

الوكيل الإخباري- تنظّم وزارة الثقافة في جامعة البلقاء الأحد، ندوة حوارية ضمن برنامج حوارات المنبثق عن مشروع السردية الأردنية بعنوان: الأرض والإنسان- البلقاء، البلقا تلقى ودورها في بناء السردية الأردنية".

وقالت وزارة الثقافة إن الندوة التي تقام على مسرح الجامعة الساعة 11 صباحا، تتضمن محاور متعدّدة منها السردية الأردنية الفكر والأهداف والمرجعيات، والأردن وامتداداته التاريخية ودور محافظة البلقاء في السردية الأردنية عبر العصور، والعادات والتقاليد والأعراف في محافظة البلقاء.