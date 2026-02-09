الإثنين 2026-02-09 09:56 م

وزارة الثقافة تنظم ندوة الاحد المقبل بعنوان الطفيلة الهاشمية ودورها في بناء السردية الأردنية

وزارة الثقافة
وزارة الثقافة
 
الإثنين، 09-02-2026 08:14 م

الوكيل الإخباري-    تنظم وزارة الثقافة ضمن برنامج حوارات المنبثق عن مشروع السردية الأردنية، ندوة حوارية بعنوان "الأردن: الأرض والإنسان.. الطفيلة الهاشمية ودورها في بناء السردية الأردنية" وذلك يوم الأحد المقبل في جامعة الطفيلة التقنية في قاعة البوتاس الساعة الحادية عشرة صباحا.

اضافة اعلان


وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء على مكونات السردية الأردنية المرتبطة بالإنسان والأرض، وإبراز دور الطفيلة الهاشمية في صياغة ملامح الهوية الوطنية والسردية التاريخية والثقافية للمملكة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الملكة رانيا العبدالله تفتتح مركز زها الثقافي في محافظة العقبة

أخبار محلية الملكة رانيا العبدالله تفتتح مركز زها الثقافي في محافظة العقبة

إعلان هام صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية التعليم العالي: ندرس إلغاء امتحان الشامل

الإعلان عن اسم برنامج مقالب رامز جلال في رمضان 2026

فن ومشاهير الإعلان عن اسم برنامج مقالب رامز جلال في رمضان 2026

إعلان هام صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية موعد بدء تقديم طلبات البكالوريوس للناجحين في الامتحان التكميلي

مجلس التعاون لدول الخليج العربية

عربي ودولي "التعاون الخليجي" يدين محاولات الاحتلال الاسرائيلي فرض السيطرة على الضفة الغربية

أكد مفوض إدارة محمية البترا الأثرية والسياحية المهندس يزن محادين، حرص سلطة الإقليم على دعم المبادرات الرياضية النوعية وتعزيز التعاون مع الاتحادات الرياضية الوطنية والدولية، وبما يخدم صورة الأردن ويعزز

أخبار محلية سلطة إقليم البترا تؤكد دعم المبادرات الرياضية النوعية

ورشة لاعتماد خارطة طريق حول العقوبات البديلة

أخبار محلية ورشة لاعتماد خارطة طريق حول العقوبات البديلة

وزارة الثقافة

أخبار محلية وزارة الثقافة تنظم ندوة الاحد المقبل بعنوان الطفيلة الهاشمية ودورها في بناء السردية الأردنية



 






الأكثر مشاهدة