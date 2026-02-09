وزارة الثقافة تنظم ندوة الاحد المقبل بعنوان الطفيلة الهاشمية ودورها في بناء السردية الأردنية

الوكيل الإخباري- تنظم وزارة الثقافة ضمن برنامج حوارات المنبثق عن مشروع السردية الأردنية، ندوة حوارية بعنوان "الأردن: الأرض والإنسان.. الطفيلة الهاشمية ودورها في بناء السردية الأردنية" وذلك يوم الأحد المقبل في جامعة الطفيلة التقنية في قاعة البوتاس الساعة الحادية عشرة صباحا.

