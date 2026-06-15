وزارة الثقافة تنظم ندوة حوارية حول دور عجلون في بناء السردية الأردنية

الوكيل الإخباري- تنظم وزارة الثقافة، ضمن برنامج "حوارات" المنبثق عن مشروع السردية الأردنية، ندوة حوارية بعنوان "الأردن: الأرض والإنسان.. عجلون، جميلة الجميلات ودورها في بناء السردية الأردنية"، وذلك يوم الأحد الموافق 21 حزيران 2026 في قاعة الشهيد محمد العزام بكلية عجلون الجامعية، عند الساعة الحادية عشرة صباحًا.



وتتناول الندوة عدة محاور تتعلق بالسردية الأردنية وفكرتها وأهدافها ومخرجاتها، إضافة إلى استعراض الامتدادات التاريخية للأردن، ودور محافظة عجلون عبر العصور في تشكيل الهوية الوطنية، إلى جانب تسليط الضوء على العادات والتقاليد والأعراف في المحافظة.

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ويشارك في الندوة كل من وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، والدكتور محمد بني دومي، والدكتور محمد أبو عبيلة، والدكتور عبدالله القضاة.