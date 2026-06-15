الإثنين 2026-06-15 04:59 م

وزارة الثقافة تنظم ندوة حوارية حول دور عجلون في بناء السردية الأردنية

وزارة الثقافة تنظم ندوة حوارية حول دور عجلون في بناء السردية الأردنية
وزارة الثقافة تنظم ندوة حوارية حول دور عجلون في بناء السردية الأردنية
 
الإثنين، 15-06-2026 02:20 م

الوكيل الإخباري-   تنظم وزارة الثقافة، ضمن برنامج "حوارات" المنبثق عن مشروع السردية الأردنية، ندوة حوارية بعنوان "الأردن: الأرض والإنسان.. عجلون، جميلة الجميلات ودورها في بناء السردية الأردنية"، وذلك يوم الأحد الموافق 21 حزيران 2026 في قاعة الشهيد محمد العزام بكلية عجلون الجامعية، عند الساعة الحادية عشرة صباحًا. 

وتتناول الندوة عدة محاور تتعلق بالسردية الأردنية وفكرتها وأهدافها ومخرجاتها، إضافة إلى استعراض الامتدادات التاريخية للأردن، ودور محافظة عجلون عبر العصور في تشكيل الهوية الوطنية، إلى جانب تسليط الضوء على العادات والتقاليد والأعراف في المحافظة.

اضافة اعلان


ويشارك في الندوة كل من وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، والدكتور محمد بني دومي، والدكتور محمد أبو عبيلة، والدكتور عبدالله القضاة.

 

وأكدت الوزارة أن الندوة تأتي ضمن سلسلة حوارات تهدف إلى تعزيز الوعي بالسردية الأردنية وإبراز الموروث التاريخي والثقافي للمحافظات ودورها في بناء الهوية الوطنية، فيما وجهت الدعوة لعامة المهتمين للمشاركة والحضور.

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي ترامب: السفن بدأت بالتحرك والعديد منها محملة بالنفط خارج مضيق هرمز

ب

فن ومشاهير عيسى السقار يغني للنشامى ويشعل حماس الجماهير في كأس العالم

ا

أخبار الشركات كابيتال بنك يحتفل مع موظفيه بمشاركة "النشامى" التاريخية في كأس العالم ويهدي المنتخب أغنية وطنية خاصة

ب

أخبار الشركات البنك الأهلي الأردني يوقّع اتفاقية البنك المُعزِّز مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

ا

أخبار محلية توضيح حول مصدر عينات الجميد المخالفة

ب

أخبار محلية حافلات لنقل المواطنين مجانا إلى مقر محافظة مادبا الجديد

إنا لله وإنا إليه راجعون

نعـي فـاضل الدكتور الصيدلي أسعد محمود خطاب في ذمة الله

صندوق الإئتمان العسكري

أخبار محلية الإئتمان العسكري يحتفل بمرور 15 عاما على مسيرة من العطاء المؤسسي



 
 






الأكثر مشاهدة

 