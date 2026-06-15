وزارة الثقافة تنظم ندوة حوارية حول دور عجلون في بناء السردية الأردنية

وتتناول الندوة عدة محاور تتعلق بالسردية الأردنية وفكرتها وأهدافها ومخرجاتها، إضافة إلى استعراض الامتدادات التاريخية للأردن، ودور محافظة عجلون عبر العصور في تشكيل الهوية الوطنية، إلى جانب تسليط الضوء على العادات والتقاليد والأعراف في المحافظة.
ويشارك في الندوة كل من وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، والدكتور محمد بني دومي، والدكتور محمد أبو عبيلة، والدكتور عبدالله القضاة.
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