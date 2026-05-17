وزارة الثقافة تنظم ندوة حول السردية الأردنية في معان الثلاثاء المقبل
الأحد، 17-05-2026
08:19 م
الوكيل الإخباري-
تنظّم وزارة الثقافة ندوة حوارية بعنوان "الأردن: الأرض والإنسان – "معان بوابة الثورة العربية الكبرى ودورها في بناء السردية الأردنية"، الثلاثاء المقبل في جامعة الحسين بن طلال /مدرج كلية الهندسة، الساعة 11 صباحا.
وتتناول الندوة محاور متعدّدة، منها السردية الأردنية الفكر والأهداف والمخرجات، ودور محافظة معان في السردية الأردنية عبر العصور، والعادات والتقاليد والأعراف في المحافظة. ويشارك في الندوة وزير الثقافة مصطفى الرواشدة و أ.د سلطان المعاني، و أ.د. منصور الشقيرات، و د. أنور دبشي الجازي وتأتي هذه الندوة ضمن برنامج "حوارات" المنبثق عن مشروع "السردية الأردنية" التي اطلقته وزارة الثقافة تلبيةً لتوجهات سمو ولي العهد في توثيق تاريخ الأردن والحفاظ عليه.