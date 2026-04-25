وزارة الثقافة تنظم ندوة عن السردية الأردنية في جامعة البلقاء

السبت، 25-04-2026 02:05 م
الوكيل الإخباري-   تنظّم وزارة الثقافة في جامعة البلقاء الأحد، ندوة حوارية ضمن برنامج حوارات المنبثق عن مشروع السردية الأردنية بعنوان: الأرض والإنسان- البلقاء، البلقا تلقى ودورها في بناء السردية الأردنية".اضافة اعلان


وقالت وزارة الثقافة إن الندوة التي تقام على مسرح الجامعة الساعة 11 صباحا، تتضمن محاور متعدّدة منها السردية الأردنية الفكر والأهداف والمرجعيات، والأردن وامتداداته التاريخية ودور محافظة البلقاء في السردية الأردنية عبر العصور، والعادات والتقاليد والأعراف في محافظة البلقاء.

ويشارك في الندوة، وزير الثقافة مصطفى الرواشدة والدكتور جورج طريف والدكتور عليان الجالودي والدكتور محمد خريسات ويدير الندوة المثنى عربيات.
 
 


