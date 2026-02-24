وزارة الثقافة تواصل "أماسي رمضان" في عدد من المحافظات

الوكيل الإخباري- تواصل وزارة الثقافة تنفيذ برنامج "أماسي رمضان" من خلال حزمة فعاليات ثقافية وفنية تقام مساء الخميس والجمعة المقبلين، في عدد من محافظات المملكة، انسجاما مع ما يحمله الشهر الفضيل من قيم روحية واجتماعية، وذلك في المراكز الثقافية بالمحافظات من الساعة التاسعة والنصف مساء وحتى الثانية عشرة ليلا.

ووفق بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، قال وزير الثقافة مصطفى الرواشدة إن البرنامج يتضمن فعاليات متنوعة تراعي التعدد الثقافي وتعمل على ترسيخ القيم الإيجابية خلال أيام الشهر الفضيل، مشيرا إلى مشاركة فرق إنشاد ديني ومنشدين أردنيين وعرب.



وأضاف الرواشدة أن البرنامج يشتمل كذلك على فقرات ترفيهية مخصصة للأطفال ومناسبة للعائلة الأردنية، بما يعكس القيم السمحة لرمضان، مؤكدا أن الحراك الثقافي يشكل جزءا أصيلا من المشهد الرمضاني في المملكة.



وبحسب البيان تأتي الفعاليات على النحو الآتي: في محافظة العاصمة، يحتضن المركز الثقافي الملكي، يوم الخميس، عند الساعة التاسعة والنصف مساء أمسية شعرية بمشاركة الدكتورة إيمان عبد الهادي وتيسير الشماسين، ويقدمها ويشارك فيها الدكتور علي الشوابكة، وتقام الشاعة العاشرة والنصف مساء أمسية فنية للفنان مجد أيوب.



بينما يحتضن المركز نفسه، في الساعة العاشرة من مساء يوم الجمعة أمسية فنية للمنشد المصري أحمد العمري.



وفي محافظة البلقاء، تقام في مركز موسى الساكت الثقافي، يوم الخميس، الساعة العاشرة مساء، أمسية فنية للمنشد صالح الخلايلة.



وتقام في المركز نفسه، يوم الجمعة، الساعة التاسعة والنصف مساء، أمسية شعرية بمشاركة الشعراء: محمد الجهالين، وعلي الفاعوري، فيما يقدم الأمسية ويشارك فيها إسلام علقم، بينما تقام الساعة العاشرة والنصف مساء، أمسية فنية للفنان عمر السقار.



أما محافظة إربد، فسيحيي المنشد المصري أحمد العمري أمسية إنشادية، يوم الخميس، عند الساعة العاشرة مساء، على مسرح مركز إربد الثقافي، وستقام في مركز نفسه، يوم الجمعة، أمسية الساعة التاسعة والنصف مساء، بمشاركة الشاعرين: عبد الكريم أبو الشيح، والدكتور عمر العامري، فيما يقدم الأمسية ويشارك فيها حسين الترك، كما يحتضن المركز نفسه، الساعة العاشرة والنصف مساء، أمسية فنية للفنان سعد أبو تايه.



وفي محافظة الزرقاء، سيقام يوم الخميس، عند الساعة العاشرة مساء، في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي، حفل لفرقة "أنوار الهدى" للإنشاد الديني.



ويحتضن مركز نفسه، يوم الجمعة، أمسية شعرية للشاعرين: محمد الفراية، وعبير الخضرا، ويقدم الأمسية ويشارك فيها بديع رباح، في الساعة التاسعة والنصف مساء، كما يحتضن المركز أمسية فنية للفنانين: رغد حجازي، ونايف الزايد، في الساعة العاشرة والنصف مساء.



وستقام بعد غد الخميس في محافظة الطفيلة، في الساعة التاسعة والنصف مساء، بمؤسسة إعمار الطفيلة، أمسية شعرية بمشاركة: محمد تركي العجارمة، وزكريا الزغاميم، ويقدمها ويشارك فيها الدكتور عاطف العيايدة، كما سيقدم الفنان سامر أنور في نفس المكان أمسية فنية، في الساعة العاشرة والنصف مساء، فيما ستقدم في الساعة العاشرة من مساء يوم الجمعة فرقة أنوار الشام أمسية فنية، في مؤسسة إعمار الطفيلة.



وفي محافظة الكرك، يستضيف مركز الأمير الحسن الثقافي، يوم الخميس، الساعة العاشرة مساء، حفلا إنشاديا تحييه فرقة «أنوار الشام» من سوريا، مقدمة باقة من الأناشيد الدينية والتراثية، وستقام في المركز نفسه، يوم الجمعة، الساعة التاسعة والنصف مساء، أمسية شعرية بمشاركة الشاعرين الدكتور هشام القواسمة، وصيام المواجدة، فيما يدير الأمسية ويشارك فيها محمد كنعان، فيما سيقدم الفنان عبد الله خليفات أمسية فنية في المركز نفسه، في الساعة العاشرة والنصف مساء.



وستقام في محافظة العقبة، يوم الخميس أمسية شعرية، عند الساعة التاسعة والنصف مساء في نادي الأمير راشد، يحييها الشاعران: سلطان الركيبات وصفي المزيدة، ويقدمها ويشارك فيها شوكت البطوش. في حين يقدم الفنان توفيق الدلو أمسية فنية، في الساعة العاشرة والنصف مساء.



بينما تقام يوم الجمعة، في المركز نفسه، أمسية فنية للمنشد فواز الخوجة من سوريا، الساعة العاشرة مساء.



وفي محافظة المفرق، ستقام يوم الخميس، في قاعة بلدية المفرق، الساعة التاسعة والنصف مساء، أمسية شعرية بمشاركة: محمد العموش، وجاسر البزور، وتقدمها وتشارك فيها وردة سعيد، في حين يقدم الفنان بشار السرحان أمسية فنية، في الساعة العاشرة والنصف مساء، فيما ستقام يوم الجمعة، في القاعة نفسها، الساعة العاشرة مساء، أمسية فنية للفرقة الهاشمية للإنشاد.



أما في محافظة جرش، ستقام يوم الخميس، الساعة العاشرة مساء، في مركز جرش الثقافي، أمسية فنية للفنان مجاهد الخوالدة، وويحتضن المركز نفسه، يوم الجمعة، أمسية شعرية، الساعة التاسعة والنصف مساء، بمشاركة الشاعرين الدكتور محمد المحاسنة، وعضيب عضيبات، فيما يقدم الأمسية ويشارك فيها خالد القيسي. فيما سيقدم الفنان حمودة الأمير أمسية فنية، الساعة العاشرة والنصف مساء.



وستقام في مركز الأمير الحسين الثقافي بمحافظة معان، في الساعرة العاشرة من مساء يوم الخميس، أمسية فنية للمنشد فواز الخواجه من سوريا، وفي يوم الجمعة ستقام في الساعة التاسعة والنصف مساء، أمسية شعرية بمشاركة الشاعرين؛ زياد السعودي، وسلطان الزيادنة، ويقدمها ويشارك فيها عبد الرحيم كافية، كما ستقام أمسية فنية لفرقة معان للفلكلور الشعبي، في الساعة العاشرة والنصف مساء.



أما في محافظة مادبا، فتحتضن قاعة بلدية مادبا، يوم الخميس، أمسية شعرية بمشاركة الشاعرين: سعيد يعقوب، وأحمد الدقس، وتقدمها وتشارك فيها إيمان زيادة، فيما تقدم الفنانة غادة عباسي، أمسية فنية، في الساعة العاشرة والنصف مساء.



وفي الساعة العاشرة من مساء يوم الجمعة ستقام في ذات القاعة أمسية فنية لفرقة أنوار الهدى للإنشاد الديني.



وفي محافظة عجلون، ستقام يوم الخميس، في مركز عجلون الثقافي، الساعة العاشرة مساء، أمسية شعرية بمشاركة: عبد الرحمن المبيضين، والدكتور علي غبن، ويقدم الأمسية ويشارك فيها الدكتور سلطان الزغول. فيما ستقام في ذات المركز بالساعة العاشرة والنصف مساء أمسية فنية للفنان محمد اربيحات، أما يوم الجمعة ستقام أمسية فنية في المركز نفسه، للمنشد مجاهد الخوالدة.