وزارة الثقافة تواصل أمسياتها الرمضانية في الكرك

بدورها، أكدت مساعد الأمين العام لوزارة الثقافة مديرة ثقافة الكرك عروبة الشمايلة، أن برنامج فعاليات الأمسيات الرمضانية يأتي في إطار تعزيز الحراك الثقافي في المحافظات وإتاحة الفرصة أمام الأسر للمشاركة في أنشطة نوعية تسهم في إحياء الأجواء الرمضانية، وترسيخ القيم الروحية والاجتماعية التي يتميز بها الشهر الفضيل، إلى جانب دعم الفنانين والمبدعين المحليين وإبراز الطاقات الثقافية في المجتمع المحلي.
واشتملت الفعاليات على فقرات متعددة في الإنشاد الديني قدمتها فرقة الحضرة الدينية من دولة مصر الشقيقة.
ويشار إلى أن فعاليات الأماسي ستستمر في شهر رمضان يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.
