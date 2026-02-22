الإثنين 2026-02-23 02:09 ص

وزارة الثقافة تواصل عقد أماسي رمضان في المحافظات

أمين عام وزارة الثقافة يفتتح ملتقى "إيوان" السياحي الثقافي الأول
وزارة الثقافة
 
الأحد، 22-02-2026 11:53 م

الوكيل الإخباري-    تواصل وزارة الثقافة تنفيذ برنامج "أماسي رمضان" من خلال حزمة فعاليات ثقافية وفنية تقام مساء الخميس المقبل في عدد من محافظات المملكة.

ووفق بيان للوزارة مساء اليوم الاحد، تأتي هذه الفعاليات انسجاما مع ما يحمله الشهر الفضيل من قيم روحية واجتماعية، حيث ستقام في المراكز الثقافية بالمحافظات من الساعة التاسعة والنصف مساء وحتى الثانية عشرة ليلا.


وبحسب البيان قال وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، إن البرنامج يتضمن فعاليات متنوعة تراعي التعدد الثقافي وتعمل على ترسيخ القيم الإيجابية خلال أيام الشهر الفضيل، مشيرا إلى مشاركة فرق إنشاد ديني ومنشدين أردنيين وعرب.


وأضاف الرواشدة، إن البرنامج يشتمل كذلك على فقرات ترفيهية مخصصة للأطفال ومناسبة للعائلة الأردنية، وبما يعكس القيم السمحة لرمضان، مؤكدا أن الحراك الثقافي يشكل جزءا أصيلا من المشهد الرمضاني في المملكة.

 
 


