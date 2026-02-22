وزارة الثقافة تواصل عقد أماسي رمضان في المحافظات

ووفق بيان للوزارة مساء اليوم الاحد، تأتي هذه الفعاليات انسجاما مع ما يحمله الشهر الفضيل من قيم روحية واجتماعية، حيث ستقام في المراكز الثقافية بالمحافظات من الساعة التاسعة والنصف مساء وحتى الثانية عشرة ليلا.
وبحسب البيان قال وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، إن البرنامج يتضمن فعاليات متنوعة تراعي التعدد الثقافي وتعمل على ترسيخ القيم الإيجابية خلال أيام الشهر الفضيل، مشيرا إلى مشاركة فرق إنشاد ديني ومنشدين أردنيين وعرب.
وأضاف الرواشدة، إن البرنامج يشتمل كذلك على فقرات ترفيهية مخصصة للأطفال ومناسبة للعائلة الأردنية، وبما يعكس القيم السمحة لرمضان، مؤكدا أن الحراك الثقافي يشكل جزءا أصيلا من المشهد الرمضاني في المملكة.
