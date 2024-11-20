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وزارة الخارجية : إجلاء الصحفي في قناة الجزيرة العطار إلى الأردن

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
الأربعاء، 20-11-2024 02:11 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنه تم اليوم تنفيذ إخلاء طبي للصحفي في قناة الجزيرة علي العطار برفقة شقيقته، من غزة إلى المملكة عبر جسر الملك حسين.اضافة اعلان


وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة إن الصحفي العطار، الذي أصيب بشظية في الرأس، تم إخلاؤه طبياً برفقة شقيقته بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، لاستكمال علاجه في المملكة.
 
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