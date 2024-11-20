وزارة الخارجية : إجلاء الصحفي في قناة الجزيرة العطار إلى الأردن

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة إن الصحفي العطار، الذي أصيب بشظية في الرأس، تم إخلاؤه طبياً برفقة شقيقته بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، لاستكمال علاجه في المملكة.
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