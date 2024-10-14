وزارة الخارجية: اجلاء 11 أردنيا من لبنان اليوم

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الوكيل الإخباري- تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بإجلاء الرعايا الأردنيين من لبنان وضمان سلامتهم، أعلنت وزارة الخارجية و شؤون المغتربين اليوم، إجلاء ١١ مواطناً أردنياً من الجمهورية اللبنانية الشقيقة، عبر طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، كانت قد سيرت إلى مطار رفيق الحريري الدولي اليوم حاملة على متنها ١٥ طناً من المساعدات الإنسانية للشعب اللبناني الشقيق، إذ تعد هذه الطائرة التاسعة من طائرات المساعدات الأردنية، ليصل إجمالي المساعدات المقدمة إلى لبنان منذ بدء العدوان الإسرائيلي عليه إلى ١٤٠ طناً من المواد الغذائية والإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية. اضافة اعلان





‏وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة إن عدد الأردنيين الذين تم إجلاؤهم من لبنان عبر ثلاث طائرات لسلاح الجو الملكي ٩٠ مواطناً أردنياً وجميعهم ممن سجلوا على المنصة الإلكترونية الخاصة بالإجلاء لدى السفارة الأردنية في لبنان، موضحاً بأنه ومنذ بداية شهر آب الماضي إلى الآن وصل ٣٣٠٥ مواطنين أردنيين إلى المملكة قادمين من لبنان، من خلال مطار الملكة علياء الدولي، بالإضافة إلى الأعداد التي وصلت براً من خلال مركز حدود جابر.



‏وبين السفير القضاة أن السفارة الأردنية في بيروت، وبالتنسيق مع سلطة الطيران المدني، تتعاون مع شركة طيران الشرق الأوسط في تسيير رحلات إضافية إلى المملكة وتخصيص مقاعد خاصة للمواطنين الأردنيين الراغبين في العودة إلى المملكة، إضافة إلى المساعدة في تأمين العودة براً إلى المملكة من خلال أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة.



‏وأشار الناطق الرسمي إلى إن عملية الإجلاء جاءت ضمن الخطة التي وضعتها الوزارة بالمشاركة مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بهدف تأمين عودة المواطنين الأردنيين المتواجدين في لبنان إلى المملكة سالمين، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي اللبنانية.



‏وأكد السفير القضاة استمرار خلية الأزمة المشتركة من أجهزة الدولة، في إجلاء المواطنين الأردنيين من الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وبالتنسيق مع الجهات اللبنانية المختصة، مشيراً إلى أن السفارة الأردنية في لبنان على تواصل مستمر مع أبناء الجالية الأردنية هناك وأنهم جميعاً بخير ولم تسجل أية إصابات بينهم، معرباً عن شكره للأشقاء في الجمهورية اللبنانية على تسهيل عمليات الإجلاء للمواطنين الأردنيين من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.





