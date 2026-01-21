الأربعاء 2026-01-21 07:38 م

وزارة الخارجية: الأردن ودول عربية وإسلامية ينضمون إلى مجلس السلام

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية
 
الأربعاء، 21-01-2026 07:28 م

الوكيل الإخباري-   رحب وزراء خارجية الأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والسعودية، وقطر، ومصر بالدعوة التي تمّ توجيهها إلى قادة دولهم من رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب، للانضمام إلى مجلس السلام.

وأعلن الوزراء القرار المشترك لدولهم بالانضمام إلى مجلس السلام. وسوف تقوم كلُّ دولة بتوقيع وثائق الانضمام وفقًا لإجراءاتها القانونية ذات الصلة وغيرها من الإجراءات اللازمة، بما في ذلك مصر وباكستان والإمارات الذين أعلنوا انضمامهم مُسبَقا.


وأكّد الوزراء دعم دولهم لجهود السلام التي يقودها الرئيس ترامب، وتأكيد التزام دولهم بدعم تنفيذ مهمة مجلس السلام بوصفها هيئة انتقالية كما وردت في الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة وكما اعتمدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، والرامية إلى تثبيت وقفٍ دائم لإطلاق النار، ودعم إعادة إعمار غزة، والدفع نحو السلام العادل والدائم المستند إلى تلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته وفقا للقانون الدولي، بما يمهّد لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة.

 
 


