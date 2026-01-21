وزارة الخارجية: الأردن ودول عربية وإسلامية ينضمون إلى مجلس السلام

الوكيل الإخباري- رحب وزراء خارجية الأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والسعودية، وقطر، ومصر بالدعوة التي تمّ توجيهها إلى قادة دولهم من رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب، للانضمام إلى مجلس السلام.

وأعلن الوزراء القرار المشترك لدولهم بالانضمام إلى مجلس السلام. وسوف تقوم كلُّ دولة بتوقيع وثائق الانضمام وفقًا لإجراءاتها القانونية ذات الصلة وغيرها من الإجراءات اللازمة، بما في ذلك مصر وباكستان والإمارات الذين أعلنوا انضمامهم مُسبَقا.