وزارة الخارجية تتسلم رسالة اعتماد الشنقيطي ممثلة لمنظمة الصحة العالمية

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الوكيل الإخباري- تسلم مدير مديرية المنظمات الدولية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين علي البصول الأربعاء، رسالة اعتماد الدكتورة إيمان الشنقيطي، ممثلة لمنظمة الصحة العالمية في الأردن. اضافة اعلان

