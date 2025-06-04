الأربعاء 2025-06-04 11:51 م
 

وزارة الخارجية تتسلم رسالة اعتماد الشنقيطي ممثلة لمنظمة الصحة العالمية

مدير مديرية المنظمات الدولية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين علي البصول
مدير مديرية المنظمات الدولية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين علي البصول
 
الأربعاء، 04-06-2025 09:02 م
الوكيل الإخباري-   تسلم مدير مديرية المنظمات الدولية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين علي البصول الأربعاء، رسالة اعتماد الدكتورة إيمان الشنقيطي، ممثلة لمنظمة الصحة العالمية في الأردن. اضافة اعلان
 
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