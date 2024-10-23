وزارة الخارجية تدين الهجوم الإرهابي في تركيا

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تضامن المملكة ووقوفها مع الجمهورية التركية الشقيقة في هذا الحادث الأليم، مشدداً على رفض واستنكار المملكة لجميع أشكال العنف والإرهاب، وخاصة التي تستهدف المدنيين، وتسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.
وأعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
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