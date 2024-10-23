 
الأربعاء 2024-10-23 08:42 م
 

وزارة الخارجية تدين الهجوم الإرهابي في تركيا

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
الأربعاء، 23-10-2024 07:28 م
الوكيل الإخباري-    دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع على مقر شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش" في أنقرة، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.اضافة اعلان


وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تضامن المملكة ووقوفها مع الجمهورية التركية الشقيقة في هذا الحادث الأليم، مشدداً على رفض واستنكار المملكة لجميع أشكال العنف والإرهاب، وخاصة التي تستهدف المدنيين، وتسعى لزعزعة الأمن والاستقرار. 

وأعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
 
gnews

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