 
الثلاثاء 2024-12-10 10:04 ص
 

وزارة الخارجية تعلن رسميا التحقق من هوية أسامة البطاينة وتسليمه لذويه

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صورة أسامة البطاينة
الثلاثاء، 10-12-2024 09:54 ص
الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن الشخص الذي ظهر على أنه أسامة البطاينة المفقود في سوريا منذ ما يزيد على 40 سنة هو المواطن الأردني أسامة.اضافة اعلان


وقال الناطق باسم الوزارة السفير  سفيان القضاة اليوم الثلاثاء، إنه جرى استكمال ترتيبات تسليم المواطن أسامة لذويه وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات الرسمية والتحقق من هويته.

بدوره كشف محمد أحمد منصور البطاينة أحد أقارب أسامة البطاينة المفقود في سوريا منذ 40 سنة، في وقت سابق، أن الشخص الذي ظهر بمقطع متداول  بأنه "أسامة البطاينة" وصل الأردن منتصف الليلة الماضية والجهات الأمنية تعمل على التأكد من هويته.

وقال محمد اليوم الثلاثاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن أسامة ذهب بعمر 17 سنة لاستكمال دراسته في سوريا وفقد منذ عام 1986.
 
gnews

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