الإثنين 2025-05-12 06:58 م
 

وزارة الداخلية تستعرض أبرز إنجازاتها خلال شهر نيسان الماضي

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
 
الإثنين، 12-05-2025 06:24 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الداخلية أبرز إنجازاتها خلال شهر نيسان الماضي، والتي شملت عدداً من القرارات والإجراءات الرامية إلى تعزيز منظومة الأمن والخدمة العامة وتحقيق المصلحة الوطنية.

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وبحسب بيان للوزارة اليوم الاثنين، من أبرز الإنجازات، اتخاذ قرارات جديدة لتسهيل حركة تنقل فئات محددة من السوريين بين المملكة وسوريا، تشمل أساتذة الجامعات والطلبة والمستثمرين ومالكي
العقارات ومتقاعدي الضمان الاجتماعي.


وتضمنت الإنجازات أيضاً البدء بإجراءات تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني بين مكاتب مديرية الأحوال المدنية والجوازات في محافظات، العاصمة وإربد والبلقاء وجرش والزرقاء والمفرق والمركز الرئيسي لدائرة المتابعة والتفتيش.


وأكدت الوزارة استمرارها في تنفيذ سياساتها وخططها وفق نهج تكاملي يعزز الأمن والاستقرار ويواكب التطورات الإدارية والتقنية.

 
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