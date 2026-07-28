وزارة الداخلية: تسهيلات جديدة للسوريين بشأن الخروج والعودة

08:10 م

الوكيل الإخباري- أتاحت وزارة الداخلية للسوريين تقديم طلبات خروج وعودة إلى سوريا، دون اشتراط وجود بطاقة أمنية أو تصريح عمل، وفق الضوابط المحددة لهذه الغاية. اضافة اعلان





وتُقبل الطلبات بغض النظر عن طريقة دخول مقدم الطلب إلى الأردن، سواء كان الدخول عبر الشريط الحدودي أو بصورة نظامية، كما لا يشترط أن يكون الشخص لاجئا أو غير لاجئ.



ويشترط لقبول الطلب أن يكون عمر مقدم الطلب أكثر من 18 عاما، وأن يكون بحوزته جواز سفر سوري ساري المفعول.



وتبلغ المدة المتوقعة لصدور الموافقة نحو أسبوع عمل، ويمكن تقديم الطلب إلكترونيًا.





