وزارة الداخلية تفرج عن 418 موقوفا إداريا

وزارة الداخلية
الثلاثاء، 28-04-2026 09:22 ص

الوكيل الإخباري-   وافق وزير الداخلية، مازن الفراية، على استكمال الحكام الإداريين إجراءات الإفراج عن (418) موقوفا إداريا. 

ويأتي هذا القرار، في إطار الإجراءات المستمرة، التي تتخذها الوزارة، بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم بالانخراط في المجتمع، وتعزيز فرصتهم بالإصلاح وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهاليهم، وذلك بعد أن تمت دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم، والاكتفاء بمدد توقيفهم.


ويكرس هذا القرار أيضا، النهج الإنساني للوزارة بالتعامل مع التوقيف الإداري، وفق الضمانات المنصوص عليها في القانون، بالتوازي مع مراعاة الضوابط القانونية والأمنية لتقييد النشاط الجرمي للأشخاص الخطرين.

 
 


عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير أكثر من ألف بنية تحتية لحزب الله جنوب لبنان

عادات يومية للوقاية من مرض الكلى المزمن

طب وصحة عادات يومية للوقاية من مرض الكلى المزمن

للراغبين بحضور مباريات كأس العالم بشكل مجاني في أمريكا .. إليك التفاصيل

عربي ودولي للراغبين بحضور مباريات كأس العالم بشكل مجاني في أمريكا .. إليك التفاصيل

14 قتيلاً على الأقل جراء تصادم قطارين قرب جاكرتا

عربي ودولي 14 قتيلاً على الأقل جراء تصادم قطارين قرب جاكرتا

أبل

تكنولوجيا "أبل" تخطط لإطلاق جهازين جديدين

من مراسم دفن العقيد جمارك سعيد صبحا رحمه الله

خاص بالوكيل بعد وفاة العقيد جمارك سعيد صبحا بحادث أليم .. عشيرة صبحا تسطر أروع معاني التسامح بالعفو أثناء مراسم الدفن

لاقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

فلسطين اقتحامات واعتقالات واسعة جديدة في الضفة الغربية المحتلة



 
 






