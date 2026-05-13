وزارة الداخلية: تمديد ساعات العمل يرفع حركة الشحن عبر الكرامة بنسبة 262%

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الداخلية أن حركة الشحن عبر مركز حدود الكرامة شهدت ارتفاعاً كبيراً عقب قرار تمديد ساعات العمل في المركز، بالتزامن مع تنامي حركة الترانزيت العراقي القادمة عبر ميناء العقبة باتجاه الأراضي العراقية.

وأوضحت الوزارة أن عدد الشاحنات القادمة إلى المركز خلال الفترة من 4 إلى 11 أيار 2026 بلغ 5885 شاحنة، فيما بلغ عدد الشاحنات المغادرة 4515 شاحنة، ليصل إجمالي حركة الشحن خلال هذه الفترة إلى 10400 شاحنة.



وأضافت أن متوسط حركة الشحن اليومية، للقادم والمغادر، ارتفع إلى نحو 1300 شاحنة يومياً بعد القرار، مقارنة بنحو 600 شاحنة يومياً قبل تمديد ساعات العمل، مما يشير إلى زيادة تُقدّر بنحو 262%.



وأشارت الوزارة إلى أن عدد الشاحنات القادمة والمغادرة عبر مركز حدود الكرامة خلال الفترة ذاتها من عام 2025 بلغ نحو 3971 شاحنة، وهو ما يعكس نمواً متسارعاً في حركة الشحن والتبادل التجاري بين الأردن والعراق.