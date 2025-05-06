وزارة الزراعة: آلية محوكمة لترقيم الأغنام وضبط الحيازات الوهمية

11:03 م

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الوكيل الإخباري- قال وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، إن الوزارة تعمل على وضع آلية محوكمة لتعداد الأغنام، تتضمن تشكيل 3 لجان من المحافظات، بحيث تعمل كل لجنة ضمن مرحلة محددة لرصد الأعداد باستخدام الشرائح الإلكترونية، مع التركيز على الأصل والفروع استناداً إلى دفاتر الأعلاف. اضافة اعلان





وأوضح الوزير، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، عددا من مربي الأغنام في مختلف المحافظات، أن هذه الآلية تشمل أساليب تدقيق وتحقيق غير تقليدية لضمان ضبط الحيازات الوهمية وتصفيرها، وتوجيه الدعم إلى مستحقيه من أصحاب الحيازات الحقيقية.



وبيّن أن الحملة ستنطلق بعد عيد الأضحى المبارك.



واستمع الوزير إلى مداخلات مربي المواشي التي تمحورت حول قضايا تتعلق بترقيم الأغنام.