وزارة الزراعة: بدء استقبال طلبات شهادات الإنتاج

وأكد الحياري، الخميس، أن هذا الإعلان يشمل جميع من لم يتقدم من قبل، شريطة التأكد من عدم حصاد المحصول.
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