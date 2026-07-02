وزارة الزراعة: بدء استقبال طلبات شهادات الإنتاج

10:36 ص

الوكيل الإخباري- أعلن أمين عام وزارة الزراعة محمد الحياري، رئيس اللجنة المركزية لشراء الحبوب للموسم 2025/2026، عن فتح باب استقبال طلبات الراغبين بالحصول على شهادات الإنتاج من صباح الخميس، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 16 تموز الحالي. اضافة اعلان





وأكد الحياري، الخميس، أن هذا الإعلان يشمل جميع من لم يتقدم من قبل، شريطة التأكد من عدم حصاد المحصول.





