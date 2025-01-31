 
الجمعة 2025-01-31 09:31 م
 

وزارة الزراعة تتوقع انخفاض أسعار الحليب الشهر المقبل

صورة توضيحية لمزارع يجمع حليب الأبقار في أوعية تمهيدا لبيعه
صورة توضيحية لمزارع يجمع حليب الأبقار في أوعية تمهيدا لبيعه
الجمعة، 31-01-2025 09:06 م

الوكيل الإخباري-   توقعت وزارة الزراعة، ارتفاع كميات الحليب الواردة إلى الأسواق وانخفاض أسعارها الشهر المقبل.

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وقال الناطق باسم الوزارة لورنس المجالي ، الجمعة، إن انخفاض كميات الحليب أمر طبيعي في هذه الفترة بسبب انخفاض درجات الحرارة.


وعن انخفاض الموسم المطري أوضح المجالي، أنه من المبكر الحديث عن تأثر القطاع الزراعي بانخفاض كميات الأمطار، مشيرا إلى أن الوزارة متفائلة بأن يكون أثر الموسم أفضل في خمسينية الشتاء.

 
gnews

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