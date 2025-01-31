وزارة الزراعة تتوقع انخفاض أسعار الحليب الشهر المقبل

وقال الناطق باسم الوزارة لورنس المجالي ، الجمعة، إن انخفاض كميات الحليب أمر طبيعي في هذه الفترة بسبب انخفاض درجات الحرارة.
وعن انخفاض الموسم المطري أوضح المجالي، أنه من المبكر الحديث عن تأثر القطاع الزراعي بانخفاض كميات الأمطار، مشيرا إلى أن الوزارة متفائلة بأن يكون أثر الموسم أفضل في خمسينية الشتاء.
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