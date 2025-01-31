وزارة الزراعة تتوقع انخفاض أسعار الحليب الشهر المقبل

الوكيل الإخباري- توقعت وزارة الزراعة، ارتفاع كميات الحليب الواردة إلى الأسواق وانخفاض أسعارها الشهر المقبل.

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وقال الناطق باسم الوزارة لورنس المجالي ، الجمعة، إن انخفاض كميات الحليب أمر طبيعي في هذه الفترة بسبب انخفاض درجات الحرارة.