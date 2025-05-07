وزارة الزراعة تحذّر من انتشار الأمراض الفطرية بسبب الظروف الجوية

الوكيل الإخباري- دعت وزارة الزراعة المزارعين إلى توخي الحيطة والحذر خلال الأيام المقبلة، نظراً للظروف الجوية السائدة التي تهيّئ بيئة ملائمة لانتشار الأمراض الفطرية بين المحاصيل الزراعية.

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وقالت الوزارة، في بيان، إن الأجواء الحالية تشكّل بيئة مناسبة لنمو الفطريات، ما قد يؤدي إلى أضرار جسيمة بالأشجار المثمرة، لاسيما العنب، واللوز، والزيتون، والحمضيات، إلى جانب أنواع أخرى من المزروعات.