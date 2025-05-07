الأربعاء 2025-05-07 08:55 م
 

وزارة الزراعة تحذّر من انتشار الأمراض الفطرية بسبب الظروف الجوية

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 07-05-2025 08:31 م

الوكيل الإخباري-   دعت وزارة الزراعة المزارعين إلى توخي الحيطة والحذر خلال الأيام المقبلة، نظراً للظروف الجوية السائدة التي تهيّئ بيئة ملائمة لانتشار الأمراض الفطرية بين المحاصيل الزراعية.

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وقالت الوزارة، في بيان، إن الأجواء الحالية تشكّل بيئة مناسبة لنمو الفطريات، ما قد يؤدي إلى أضرار جسيمة بالأشجار المثمرة، لاسيما العنب، واللوز، والزيتون، والحمضيات، إلى جانب أنواع أخرى من المزروعات.


وأكدت ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة، من خلال استخدام مبيدات فطرية واسعة الطيف ومعتمدة زراعياً، مع تنفيذ الرش خلال ساعات الصباح الباكر أو المساء، مشيرة إلى أهمية الالتزام بفترات الأمان الموصى بها، وتجنّب الرش خلال فترة الإزهار حفاظاً على النحل والتوازن البيئي.

 
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