الأحد 2026-03-08 11:10 م

وزارة الزراعة تعلق تصدير البندورة والخيار لمدة 10 أيام

ب
أرشيفية
 
الأحد، 08-03-2026 10:34 م

الوكيل الإخباري- علقت وزارة الزراعة، تصدير البندورة والخيار برا إلى كافة المقاصد، اعتبارا من 10 آذار وحتى 20 آذار.

Image1_320268223517494208527.jpg
وقالت وزارة الزراعة إن تعليق التصدير جاء نظرا للارتفاع الملحوظ في أسعار بعض المحاصيل نتيجة انخفاض كميات الإنتاج خلال الفترة الحالية، إضافة إلى الفترة الانتقالية بين العروات الزراعية وارتفاع كميات الصادرات.

 

 

 
 


