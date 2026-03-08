وزارة الزراعة تعلق تصدير البندورة والخيار لمدة 10 أيام

وقالت وزارة الزراعة إن تعليق التصدير جاء نظرا للارتفاع الملحوظ في أسعار بعض المحاصيل نتيجة انخفاض كميات الإنتاج خلال الفترة الحالية، إضافة إلى الفترة الانتقالية بين العروات الزراعية وارتفاع كميات الصادرات.
