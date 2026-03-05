الخميس 2026-03-05 02:44 م

وزارة الزراعة تعلن استئناف استيراد اللحوم الطازجة من دمشق

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 05-03-2026 01:32 م
الوكيل الإخباري-   تُعلن وزارة الزراعة عن استئناف استيراد اللحوم الطازجة من مسلخ الزبلطاني/ دمشق، وذلك اعتباراً من اليوم، عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة، ووفقاً للإجراءات والتعليمات الناظمة لعمليات الاستيراد.اضافة اعلان


ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على تعزيز المخزون الاستراتيجي من اللحوم الحمراء.
 
 


