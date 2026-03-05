وزارة الزراعة تعلن استئناف استيراد اللحوم الطازجة من دمشق

01:32 م

الوكيل الإخباري- تُعلن وزارة الزراعة عن استئناف استيراد اللحوم الطازجة من مسلخ الزبلطاني/ دمشق، وذلك اعتباراً من اليوم، عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة، ووفقاً للإجراءات والتعليمات الناظمة لعمليات الاستيراد.





ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على تعزيز المخزون الاستراتيجي من اللحوم الحمراء.






