الثلاثاء 2026-07-07 03:23 م

وزارة الزراعة تكشف سبب اغلاق حديقة السوسنة السوداء

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
 
الثلاثاء، 07-07-2026 02:28 م

الوكيل الإخباري-   أكد الأمين العام لوزارة الزراعة، محمد الحياري، أن إعادة فتح حديقة السوسنة السوداء ستكون مرهونة بتصويب جميع المخالفات التي رصدتها الوزارة، والتي يزيد عددها على 29 مخالفة، واستكمال متطلبات الترخيص وفقا للتعليمات والاشتراطات المعمول بها.

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وقال الحياري  الثلاثاء، إن الوزارة نسّقت مع الحكام الإداريين للسماح لكوادر المزرعة بالدخول إلى الحديقة من أجل إطعام الحيوانات وسقايتها، بما يضمن الحفاظ على سلامتها ورعايتها.


وأوضح الحياري أن المزرعة أُنشئت قبل نحو 6 سنوات، إلا أنها لم تحصل منذ ذلك الحين على ترخيص رسمي من وزارة الزراعة.


وأضاف أن لجنة مختصة من الوزارة كشفت على المزرعة في تشرين الأول من العام الماضي، ورصدت عددا من الملاحظات الواجب معالجتها لاستكمال إجراءات الترخيص، بما يتوافق مع التعليمات الناظمة والاشتراطات الصحية.


وأشار إلى أن الوزارة منحت مالك المزرعة مهلة ثلاثة أشهر لتصويب الأوضاع، إلا أن عملية التصويب لم تُنجز بالشكل المطلوب، ما دفع الوزارة إلى منح مهلة إضافية لمدة شهر لاستكمال المتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص.


وبيّن الحياري أن تقرير اللجنة المكلفة بالإشراف على الحديقة وثّق أكثر من 29 مخالفة، لافتا إلى أن الوزارة ما تزال تنتظر تصويبها منذ أكثر من عام.


وأوضح أن من أبرز المخالفات وجود بوابة واحدة تُستخدم لدخول الزوار والحيوانات معا، في حين تشترط معايير السلامة وجود بوابة أخرى مخصصة للطوارئ، إضافة إلى عدم توفر مستودعات مخصصة لحفظ المواد الكيميائية والأدوية والمنظفات، بما يضمن أعلى درجات السلامة العامة.


كما أشار إلى غياب السجلات الخاصة بتوثيق عمليات التطعيم والتحصين والحالة الصحية للحيوانات الموجودة داخل الحديقة، مبينا أن الحيوانات تضم أنواعا مختلفة من الطيور والزواحف والحيوانات البرية، وتُربى في بيئة غير منظمة، الأمر الذي يزيد من احتمالية انتشار الأمراض بينها.


وأكد الحياري أن تقارير منظمة الصحة الحيوانية العالمية تشير إلى أن نحو 70% من الأمراض التي تصيب الإنسان مصدرها أمراض حيوانية، لافتا في الوقت ذاته إلى وجود بعض أنواع الحيوانات التي يُحظر اقتناؤها بموجب القانون والتعليمات النافذة.


وشدد على أن غالبية الملاحظات والمخالفات لم تُصحح حتى الآن، مؤكدا أن الوزارة لا تستهدف تعطيل أي مستثمر، وإنما تحرص على تسهيل إجراءات الترخيص، شريطة استيفاء جميع متطلبات السلامة والصحة العامة، بما يضمن حماية الزوار والحيوانات على حد سواء.

 
 


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