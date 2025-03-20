الخميس 2025-03-20 01:08 م
 

وزارة الزراعة تمدد فترة استقبال طلبات شهادات إنتاج الحبوب

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أرشيفية
 
الخميس، 20-03-2025 11:28 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الزراعة في بيان اليوم الخميس، عن تمديد فترة استقبال طلبات الحصول على شهادات إنتاج الحبوب للمحاصيل الحقلية (القمح والشعير) للموسم الزراعي 2024/2025، وذلك حتى 30 نيسان المقبل.

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ودعت الوزارة المزارعين الراغبين في إصدار الشهادات إلى مراجعة مديريات الزراعة في مناطقهم، لاستكمال الإجراءات اللازمة قبل انتهاء المهلة المحددة.

 
 
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