وزارة الزراعة تنفذ مئات آبار الحصاد المائي في محافظة المفرق

وقالت مديرية زراعة المفرق الدكتورة إنعام المشاقبة، إن تنفيذ هذه الآبار توزّع على مناطق محافظة المفرق وألوية المحافظة، بكلفة إجمالية بلغت 687 ألف دينار، وبسعة تخزينية تصل إلى 13740 مترًا مكعبًا، مشيرةً إلى أن تنفيذ آبار الحصاد المائي ضمن مشروعي الحدائق المنزلية والاستصلاح الزراعي من شأنه أن ينعكس إيجابًا على تشجيع العمل الزراعي في المساحات الصغيرة، إضافةً إلى تمكين الأسر المستفيدة من استغلال تلك الآبار في استحداث مشاريع زراعية منزلية.
وأضافت لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، أنه تم خلال العام الحالي، ومن خلال شعبة تمكين المرأة، شمول 199 أسرة من الأسر المستفيدة، من خلال تنفيذ مشاريع مدرّة للدخل شملت 27 بيتًا بلاستيكيًا، و82 معملًا للألبان، و55 مطبخًا إنتاجيًا، إضافةً إلى 35 مشروعًا للتصنيع الغذائي، مشيرةً إلى أن تنفيذ تلك المشاريع تم وفق شروط ومعايير وزارة الزراعة.
وأوضحت أن جزءًا من مخصصات مشاريع تنفيذ آبار الحصاد المائي ومنح الأسر الفقيرة تم تمويله من خلال مخصصات مجلس محافظة المفرق، في إطار التعاون والتكامل المؤسسي، وصولًا إلى الهدف المنشود بخدمة وتطوير القطاع الزراعي بكافة مكوناته في محافظة المفرق.
-
أخبار متعلقة
-
الكرك تحيي ذكرى شهداء القلعة بفعالية وطنية ومشاركة واسعة
-
"تجارة الأردن" تشارك باجتماع اتحاد الغرف العربية
-
حسان: الحكومة ستبدأ بتنفيذ محاور استراتيجية النظافة مع الجهات المعنية
-
المستشفى الميداني الأردني نابلس9 يباشر تقديم خدماته
-
مزارعون في الكرك: متفائلون بتحسن الموسم
-
تمديد دوام دائرة ضريبة الأبنية والأراضي في المفرق
-
الملك يهنئ العاهل المغربي بتتويج منتخب بلاده لكرة القدم بكأس العرب 2025
-
بنك الملابس ينفذ صالة متنقلة ويوما طبيا مجانيا بسويمة