وزارة الزراعة توجه إرشادات مهمة للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية خلال موجة الحر

02:09 م

الوكيل الإخباري- أهابت وزارة الزراعة بالمزارعين ومربي الثروة الحيوانية بضرورة الالتزام بالإرشادات الزراعية والوقائية خلال موجات الحر الشديدة، حفاظًا على المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية، والحد من الأضرار الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة. اضافة اعلان





وأكدت الوزارة، السبت، أهمية اتخاذ جملة من الإجراءات لمواجهة آثار الموجة الحارة، مشددة على أهمية زيادة التهوية داخل البيوت البلاستيكية، بفتح الأبواب وفتحات التهوية، واستخدام مواد التظليل للمساعدة في خفض درجات الحرارة.



ودعت إلى "تنظيم الري خلال ساعات الصباح الباكر أو المساء، وإجراء الري التكميلي للأشجار المثمرة، مع الاعتماد على تقنيات الري الحديثة التي تسهم في ترشيد استهلاك المياه وتقليل التبخر".



وأكدت الوزارة ضرورة "تجنب رش المبيدات الكيماوية خلال ساعات الظهيرة، والاقتصار على الرش مساءً وعند الضرورة، لتفادي حدوث حروق للنبات وتضرر المحاصيل"، مشيرة إلى أهمية "تأجيل عمليات التطعيم والحد من التسميد أثناء موجات الحر، لما تسببه من إجهاد للنبات".



وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية، شددت الوزارة على ضرورة توفير مياه نظيفة وباردة قدر الإمكان للدواجن والمواشي، وضمان توفرها بشكل مستمر، وتجنب رعي المواشي خلال ساعات الظهيرة، وإبقائها في أماكن مظللة وجيدة التهوية، إضافة إلى "توفير التظليل المناسب لخلايا النحل والمحافظة على مصادر المياه القريبة منها".



ودعت الوزارة جميع المزارعين ومربي الثروة الحيوانية إلى متابعة النشرات الجوية والإرشادات الصادرة عنها، والتواصل مع مديريات الزراعة والمرشدين الزراعيين في مختلف المحافظات عند الحاجة، بما يسهم في حماية الإنتاج الزراعي وتعزيز استدامة القطاع.



وكانت إدارة الأرصاد الجوية قد قالت إن المملكة تتأثر حاليًا بكتلة هوائية حارة منذ الخميس، قادمة من شبه الجزيرة العربية، أسهمت في ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة، مشيرة إلى أن الأجواء ستكون حارة في مختلف المناطق، وشديدة الحرارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.



وأكدت أن ذروة تأثير هذه الكتلة ستكون يومي السبت والأحد، قبل حدوث انخفاض تدريجي وبسيط على درجات الحرارة اعتبارًا من الثلاثاء.





