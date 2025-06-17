وزارة الزراعة توقع اتفاقيات لتعزيز الأمن المائي

الوكيل الإخباري- وقع وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، اليوم الثلاثاء، في مبنى الوزارة، عددا من الاتفاقيات الخاصة، بهدف تعزيز الأمن المائي وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، خاصة في المناطق الزراعية.

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وبحسب بيان للوزارة، شملت الاتفاقيات محافظات: العاصمة، عجلون، الكرك، الطفيلة، العقبة، ومعان، بقيمة تقارب نصف مليون دينار، تمول بالكامل من موازنة وزارة الزراعة.