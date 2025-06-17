وزارة الزراعة توقع اتفاقيات لتعزيز الأمن المائي

وبحسب بيان للوزارة، شملت الاتفاقيات محافظات: العاصمة، عجلون، الكرك، الطفيلة، العقبة، ومعان، بقيمة تقارب نصف مليون دينار، تمول بالكامل من موازنة وزارة الزراعة.
وأكد الحنيفات، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية للاستفادة من كل قطرة ماء، في ظل التحديات المائية التي تواجهها المملكة.
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