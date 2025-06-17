الثلاثاء 2025-06-17 02:42 م
 

وزارة الزراعة توقع اتفاقيات لتعزيز الأمن المائي

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
 
الثلاثاء، 17-06-2025 02:25 م

الوكيل الإخباري-   وقع وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، اليوم الثلاثاء، في مبنى الوزارة، عددا من الاتفاقيات الخاصة، بهدف تعزيز الأمن المائي وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، خاصة في المناطق الزراعية.

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وبحسب بيان للوزارة، شملت الاتفاقيات محافظات: العاصمة، عجلون، الكرك، الطفيلة، العقبة، ومعان، بقيمة تقارب نصف مليون دينار، تمول بالكامل من موازنة وزارة الزراعة.


وأكد الحنيفات، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية للاستفادة من كل قطرة ماء، في ظل التحديات المائية التي تواجهها المملكة.

 
gnews

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