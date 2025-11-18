الثلاثاء 2025-11-18 11:58 ص
 

وزارة الزراعة: توقّع وصول زيت الزيتون المستورد خلال أسابيع قليلة

الثلاثاء، 18-11-2025 10:48 ص

الوكيل الإخباري-   قال الأمين العام لوزارة الزراعة محمد الحياري، إن الوزارة بدأت منذ الاثنين بمنح تراخيص استيراد زيت الزيتون للمؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية والمعاصر وشركات القطاع الخاص ممن تقدمت لمنحها الترخيص.

وتوقّع الحياري ، أن يصل زيت الزيتون المستورد خلال أسابيع قليلة (أقل من شهر).


ويشهد موسم الزيتون الحالي تراجعا ملحوظا نتيجة شح الأمطار والجفاف الذي تعرضت له المملكة.

 
 
