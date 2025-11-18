وزارة الزراعة: توقّع وصول زيت الزيتون المستورد خلال أسابيع قليلة

الوكيل الإخباري- قال الأمين العام لوزارة الزراعة محمد الحياري، إن الوزارة بدأت منذ الاثنين بمنح تراخيص استيراد زيت الزيتون للمؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية والمعاصر وشركات القطاع الخاص ممن تقدمت لمنحها الترخيص.

وتوقّع الحياري ، أن يصل زيت الزيتون المستورد خلال أسابيع قليلة (أقل من شهر).