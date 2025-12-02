الثلاثاء 2025-12-02 06:12 م

وزارة الزراعة توقف استيراد الدواجن المجمدة

دجاج مجمّد في أحد المحال في عمّان
دجاج مجمّد في أحد المحال في عمّان
الثلاثاء، 02-12-2025 04:52 م

الوكيل الإخباري-   بحثت لجنة الزراعة والمياه النيابية، برئاسة النائب أحمد الشديفات، خلال اجتماع عقدته الثلاثاء، أبرز التحديات التي تواجه مربي الدواجن والمواشي في الأردن.

وأكّد الشديفات، بحضور وزير الزراعة صائب الخريسات، والأمين العام للوزارة محمد الحياري، وعدد من المربين، أن العمل المشترك وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية هو السبيل لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما ينعكس إيجابًا على المزارعين والمستهلكين والاقتصاد الوطني.


من جهته، أوضح الخريسات أن الوزارة أوقفت استيراد الدواجن المجمدة، وتعمل على تقنين عمليات الاستيراد بما ينسجم مع المواصفات والمعايير الأردنية، دون التأثير على المنتج المحلي.

 
 


