وزارة الزراعة توقف استيراد الدواجن المجمدة

الوكيل الإخباري- بحثت لجنة الزراعة والمياه النيابية، برئاسة النائب أحمد الشديفات، خلال اجتماع عقدته الثلاثاء، أبرز التحديات التي تواجه مربي الدواجن والمواشي في الأردن.

اضافة اعلان



وأكّد الشديفات، بحضور وزير الزراعة صائب الخريسات، والأمين العام للوزارة محمد الحياري، وعدد من المربين، أن العمل المشترك وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية هو السبيل لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما ينعكس إيجابًا على المزارعين والمستهلكين والاقتصاد الوطني.