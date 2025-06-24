وزارة الزراعة والتحالف الوطني للأرض يوقعان مذكرة تفاهم

وأكد الطرفان خلال مراسم التوقيع، أهمية توحيد الجهود والخبرات من خلال منصة التحالف التي تسعى إلى خلق قوة ضغط إيجابية تسرع من تحقيق الأهداف الوطنية في مجال الاستخدام المستدام للأراضي ورفع كفاءة العمل وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية.
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