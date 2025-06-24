الثلاثاء 2025-06-24 06:32 م
 

وزارة الزراعة والتحالف الوطني للأرض يوقعان مذكرة تفاهم

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
 
الثلاثاء، 24-06-2025 06:11 م

الوكيل الإخباري-   وقع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع شركة بذور، ممثلة بالتحالف الوطني للأرض، الذي يضم في عضويته 18 مؤسسة من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية، لتعزيز التعاون في مجال إدارة وحوكمة الأراضي، وفقا لمبادئ وقيم التحالف الدولي للأرض، بما يضمن تحقيق نهج يركز على الإنسان ويسهم في تحسين حياة المجتمعات المحلية.

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وأكد الطرفان خلال مراسم التوقيع، أهمية توحيد الجهود والخبرات من خلال منصة التحالف التي تسعى إلى خلق قوة ضغط إيجابية تسرع من تحقيق الأهداف الوطنية في مجال الاستخدام المستدام للأراضي ورفع كفاءة العمل وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية.

 
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