وزارة الزراعة والتحالف الوطني للأرض يوقعان مذكرة تفاهم

الوكيل الإخباري- وقع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع شركة بذور، ممثلة بالتحالف الوطني للأرض، الذي يضم في عضويته 18 مؤسسة من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية، لتعزيز التعاون في مجال إدارة وحوكمة الأراضي، وفقا لمبادئ وقيم التحالف الدولي للأرض، بما يضمن تحقيق نهج يركز على الإنسان ويسهم في تحسين حياة المجتمعات المحلية.

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