الخميس 2026-06-04 09:56 م

وزارة الزراعة: 100 ألف طن كمية محصول القمح والشعير المتوقعة لهذا العام

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
 
الخميس، 04-06-2026 08:36 م
الوكيل الإخباري-   قال الأمين العام لوزارة الزراعة محمد الحياري، الخميس، إن الوزارة استقبلت قرابة 2170 طلبا لشهادات المنشأ للقمح والشعير، مشيرا إلى حرص الوزارة على تسلّم كميات القمح بسرعة ووجود 44 لجنة لإصدار شهادات المنشأ.اضافة اعلان


وأضاف أن المساحات المزروعة بالقمح والشعير وصلت إلى 340 ألف دونم متوقعا أن يصل إنتاج هذا العام إلى 100 ألف طن.

ولفت إلى أنّ التحدي الرئيس في زراعة المحاصيل هو عدم ثبات نسب الأمطار، مشيرا إلى وجود تعاون مع المركز الوطني للبحوث الزراعية، والمؤسسة التعاونية الأردنية لإنتاج أصناف من البذور المقاومة للجفاف، لافتا إلى التعاقد مع مزارعين رياديين لزراعة أصناف ذات جودة عالية تلائم البيئة المحلية حيث تشتريها الوزارة من المزارعين وتعيد بيعها بأسعار تشجيعية.
 
 


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