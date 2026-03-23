الإثنين 2026-03-23 11:55 ص

وزارة السياحة: أسعار رحلات "أردننا جنة" ثابتة ولا رسوم إضافية عليها

أرشيفية
 
الوكيل الإخباري-  أكدت وزارة السياحة والآثار، عدم فرض رسوم إضافية على برنامج "أردننا جنة"، مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على أسعار الوجهات السياحية ضمن برنامج "أردننا جنة" من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.اضافة اعلان


وشددت الوزارة في منشور على صفحة برنامج "أردننا جنة" على الفيسبوك على أنه لا يتم فرض أي رسوم إضافية على الأسعار المعلنة ضمن البرنامج، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو زيادات غير مبررة عبر رقم الخط الساخن (064603366)، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

ويوفر الموقع الإلكتروني تفاصيل عن برامج "أردننا جنة 2026" من حيث السعر والواجهة والتفاصيل المتعلقة بالحجز، إضافة للمكاتب السياحية المعتمدة للحجز.
 
 


أحدث الأخبار

عربي ودولي الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 7 مسيّرات وصاروخين باليستيين

عربي ودولي روسيا: نعارض إغلاق مضيق هرمز

الوفيات وفيات الاثنين 23-3-2026

أسواق ومال أسعار النفط ترتفع بعد تهديدات أميركية وإيرانية متبادلة

اقتصاد محلي أسعار الذهب تواصل النزيف محليا.. انخفاض كبير الاثنين

أسواق ومال الذهب يهبط بقوة ويقترب من محو مكاسب العام

أخبار محلية البريد الأردني يحذر من الاستجابة لرسائل مزيفة تحمل شعاره

أخبار محلية اطلاق صفارات الإنذار في الأردن



 






الأكثر مشاهدة