وزارة السياحة: أسعار رحلات "أردننا جنة" ثابتة ولا رسوم إضافية عليها

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة السياحة والآثار، عدم فرض رسوم إضافية على برنامج "أردننا جنة"، مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على أسعار الوجهات السياحية ضمن برنامج "أردننا جنة" من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.





وشددت الوزارة في منشور على صفحة برنامج "أردننا جنة" على الفيسبوك على أنه لا يتم فرض أي رسوم إضافية على الأسعار المعلنة ضمن البرنامج، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو زيادات غير مبررة عبر رقم الخط الساخن (064603366)، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.



ويوفر الموقع الإلكتروني تفاصيل عن برامج "أردننا جنة 2026" من حيث السعر والواجهة والتفاصيل المتعلقة بالحجز، إضافة للمكاتب السياحية المعتمدة للحجز.





