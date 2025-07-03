الخميس 2025-07-03 08:24 م
 

وزارة السياحة: انتهاء التوتر الإقليمي يبشّر بعودة السياحة لطبيعتها

السياحة في العقبة
السياحة في العقبة
 
الخميس، 03-07-2025 07:26 م

الوكيل الإخباري-   قال أمين عام وزارة السياحة والآثار، فادي بلعاوي، إن القطاع السياحي استمر  في النمو رغم كل الظروف الإقليمية المحيطة.

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وأضاف بلعاوي ، الخميس، أن ارتفاع أعداد الزوار إلى الأردن دليل على استمرار النمو في القطاع السياحي.


ووصف بلعاوي أرقام الزوار التي سجلت في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بـ"المميزة جدا"، مشيرا إلى أنها من أفضل أرقام السياحة خلال السنوات العشر الأخيرة.


وأشار الأمين العام إلى أن انتهاء الحرب الإسرائيلية الإيرانية يبشر  بعودة أرقام السياحة إلى طبيعتها خلال الأسابيع والأشهر القادمة، موضحا أن الحجوزات خلال الأيام الماضية شهدت تراجعا متوقعا بسبب تأثير الصراع على صورة السياحة في المنطقة.


وقال بلعاوي، إن الوزارة قامت بإجراءات لتعويض القطاع السياحي من خلال التوسع في برامج السياحة الداخلية، كبرنامج أردننا جنة والذي تسعى الوزارة لزيادة أيامه وتوسيع فئات جديدة من المستهدفين فيه.

 
 
gnews

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