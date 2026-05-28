الخميس 2026-05-28 09:16 م

وزارة السياحة: برنامج أردننا جنة يشهد إقبالا كبيرا هذا العام

وزارة السياحة للمملكة: برنامج أردننا جنة يشهد إقبالا كبيرا هذا العام
ارشيفية
 
الخميس، 28-05-2026 08:31 م
الوكيل الإخباري-   قال مدير برنامح أردننا جنة أحمد الرفاعي ، إن البرنامج يحقق نتائج إيجابية منذ انطلاقته وبلغ عدد المشاركين خلال أول شهرين من البرنامج قرابة 90 ألف مشارك.اضافة اعلان


وأشار الرفاعي  إلى أن جميع الوجهات شهدت حركة سياحية نشطة في مختلف المحافظات من خلال 60 مسارا سياحيا تم إطلاقه ضمن البرنامج.

وأضاف أن خلال فترة العيد وصل عدد الحجوزات 10 آلاف حجز ليومي الخميس والجمعة، مؤكدا أن الإقبال على البرنامج جيد مقارنة بالسنوات السابقة

وأكد أن الدعم الحكومي للبرنامج أسهم بزيادة الإقبال عليه حيث تغطي الحكومة قرابة 50% من تكاليف الرحلة، مشيرا إلى أن البرنامج غير ربحي ويهدف لدعم القطاع السياحي في ظل الظروف الإقليمية.
 
 


