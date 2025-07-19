السبت 2025-07-19 05:58 م
 

وزارة السياحة تؤكد أهمية تطوير المواقع الأثرية في جرش

وزارة السياحة والآثار
وزارة السياحة
 
السبت، 19-07-2025 05:50 م

الوكيل الإخباري-    أكدت وزيرة السياحة والآثار، لينا عناب، أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير المواقع الأثرية في محافظة جرش، بهدف تعزيز حضورها على الخريطة السياحية العالمية، ومكانتها كوجهة جذب رئيسية للسياحة المحلية.

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وشددت عناب، خلال زيارة ميدانية إلى محافظة جرش، على التزام الوزارة بالنهوض بالقطاع السياحي والأثري في المحافظة، والاستفادة من الميزات الفريدة التي تتمتع بها المدينة، بما يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي.

 
 
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