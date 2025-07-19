وزارة السياحة تؤكد أهمية تطوير المواقع الأثرية في جرش

الوكيل الإخباري- أكدت وزيرة السياحة والآثار، لينا عناب، أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير المواقع الأثرية في محافظة جرش، بهدف تعزيز حضورها على الخريطة السياحية العالمية، ومكانتها كوجهة جذب رئيسية للسياحة المحلية.

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