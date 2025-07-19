وزارة السياحة تؤكد أهمية تطوير المواقع الأثرية في جرش

وشددت عناب، خلال زيارة ميدانية إلى محافظة جرش، على التزام الوزارة بالنهوض بالقطاع السياحي والأثري في المحافظة، والاستفادة من الميزات الفريدة التي تتمتع بها المدينة، بما يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي.
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