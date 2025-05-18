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وزارة السياحة تحتفل باليوم العالمي للمتاحف

وزارة السياحة والآثار
وزارة السياحة
 
الأحد، 18-05-2025 04:16 م

الوكيل الإخباري-    رعت وزيرة السياحة والآثار، لينا عناب، احتفال دائرة الآثار العامة، اليوم الأحد، باليوم العالمي للمتاحف، الذي يأتي هذا العام تحت شعار: "مستقبل المتاحف في مجتمعات سريعة التغير".

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وقالت عناب، إن يوم المتاحف العالمي مناسبة نحتفل بها سنويا، تقديرا للدور الحيوي الذي تؤديه

المتاحف في صون التراث الإنساني، وتعزيز التفاهم والحوار بين الشعوب والثقافات.


وأضافت أن دائرة الآثار العامة تعد الجهة الوطنية المعنية بحماية تراثنا الثقافي والأثري، حيث قامت منذ تأسيسها بجهود جبارة في سبيل الحفاظ على هذا الإرث العريق، الذي يشهد على تعاقب الحضارات فوق هذه الأرض الطيبة.

 
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