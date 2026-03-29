الأحد 2026-03-29 12:15 م

وزارة السياحة ترفع مستوى النظافة والخدمات في مناطق التنزه

الأحد، 29-03-2026 10:53 ص
الوكيل الإخباري-   عززت وزارة السياحة والآثار خدماتها في موقعي غابات برقش وأم النمل من خلال إنشاء وحدات صحية وتخصيص أكشاك لأبناء المجتمع المحلي، دعمًا لتمكينهم اقتصاديًا وتعزيزًا لدورهم في إدارة الموارد السياحية.


ووقعت الوزارة اتفاقية مع بلدية برقش للإشراف على التشغيل بما يضمن استدامة الخدمات، كما زوّدت المواقع بحاويات وسلال نفايات للحفاظ على النظافة والمظهر الحضاري.

وأكدت الوزارة استمرار تنفيذ مشاريع مماثلة في مواقع التنزه لتطوير تجربة الزائر والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية.
 
 


منوعات 4 أنواع نادرة للخرف لا علاقة لها بالذاكرة!

أخبار محلية الصفدي يشارك في اجتماع وزاري لجامعة الدول العربية الأحد

عربي ودولي واشنطن تعزز حشدها في قاعدة فيرفورد بقاذفتي بي-52

أخبار محلية مدير المرصد العمالي: لا ضرر برفع سن التقاعد ويجب شمول عاملات المنازل بالضمان

أخبار محلية كوادر أمانة عمان تتلقى تدريبًا متخصصًا في التكيف التكراري المدفوع بالمشكلات

أخبار محلية إطلاق برنامج مهني متخصص بالترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة

فلسطين الإحصاء الفلسطيني: الاقتصاد فقد الخمس في عامين

طب وصحة لماذا نفقد شهيتنا عندما نمرض؟



 






