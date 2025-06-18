وزارة السياحة تطلق آلية تواصل مع السياح المتأثرين بالأحداث الإقليمية

وتتيح هذه الآلية للزوار التواصل المباشر مع الوزارة لعرض احتياجاتهم، سواء أكانت تتعلق بتعديل أم إلغاء خطط السفر، أم بطلب الدعم اللوجستي، أم بالإبلاغ عن أي طارئ يواجههم في أثناء إقامتهم.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن الأردن ما زال يتمتع بدرجة عالية من الأمان والاستقرار، وأن المواقع السياحية في جميع أنحاء المملكة تعمل كالمعتاد.
وشدّدت على أن هذه الآلية تأتي في سياق المساندة والحرص على راحة الزوار وإظهار التزام المملكة برعاية ضيوفها، مؤكدة أن فرقها، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، على استعداد تام لتقديم الدعم والتنسيق اللازمين على مدار الساعة.
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