وزارة السياحة تطلق آلية تواصل مع السياح المتأثرين بالأحداث الإقليمية

الوكيل الإخباري- في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، وحرصا على سلامة وراحة ضيوف المملكة، أعلنت وزارة السياحة والآثار عن إطلاق آلية جديدة تهدف إلى تسهيل التواصل مع السياح المتأثرين بظروف السفر الاستثنائية كإلغاء أو تأجيل رحلاتهم، وذلك لضمان تقديم المساعدة المناسبة عند الحاجة.

اضافة اعلان



وتتيح هذه الآلية للزوار التواصل المباشر مع الوزارة لعرض احتياجاتهم، سواء أكانت تتعلق بتعديل أم إلغاء خطط السفر، أم بطلب الدعم اللوجستي، أم بالإبلاغ عن أي طارئ يواجههم في أثناء إقامتهم.



وأكدت الوزارة في بيان لها أن الأردن ما زال يتمتع بدرجة عالية من الأمان والاستقرار، وأن المواقع السياحية في جميع أنحاء المملكة تعمل كالمعتاد.