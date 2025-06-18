الأربعاء 2025-06-18 09:09 م
 

وزارة السياحة تطلق آلية تواصل مع السياح المتأثرين بالأحداث الإقليمية

العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الأربعاء، 18-06-2025 08:28 م

الوكيل الإخباري-   في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، وحرصا على سلامة وراحة ضيوف المملكة، أعلنت وزارة السياحة والآثار عن إطلاق آلية جديدة تهدف إلى تسهيل التواصل مع السياح المتأثرين بظروف السفر الاستثنائية كإلغاء أو تأجيل رحلاتهم، وذلك لضمان تقديم المساعدة المناسبة عند الحاجة.

اضافة اعلان


وتتيح هذه الآلية للزوار التواصل المباشر مع الوزارة لعرض احتياجاتهم، سواء أكانت تتعلق بتعديل أم إلغاء خطط السفر، أم بطلب الدعم اللوجستي، أم بالإبلاغ عن أي طارئ يواجههم في أثناء إقامتهم.


وأكدت الوزارة في بيان لها أن الأردن ما زال يتمتع بدرجة عالية من الأمان والاستقرار، وأن المواقع السياحية في جميع أنحاء المملكة تعمل كالمعتاد.


وشدّدت على أن هذه الآلية تأتي في سياق المساندة والحرص على راحة الزوار وإظهار التزام المملكة برعاية ضيوفها، مؤكدة أن فرقها، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، على استعداد تام لتقديم الدعم والتنسيق اللازمين على مدار الساعة.

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

عربي ودولي إيران: نجحنا بالتصدي لعدد من الهجمات السيبرانية الصهيونية

العقيد شادي الهباهبة يهنئ المنتخب الوطني تأهله لمونديال كأس العالم لكرة القدم ويكرم اللاعب سليم عبيد

أخبار محلية العقيد شادي الهباهبة يهنئ المنتخب الوطني بمناسبة تأهله لمونديال كأس العالم لكرة القدم

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية: دفعة جديدة من سلف صندوق الضمان نهاية حزيران الحالي

ارشيفية

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي: نواصل ضرب المفاعلات النووية في إيران

تستعد وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، لعقد امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي"، في واحدة من أكثر السنوات صعوبة على مستوى التحديات التي تُفرض بفعل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وتحرم حرب الإبادة

فلسطين انطلاق امتحانات "التوجيهي" في فلسطين السبت

العاصمة عمان

أخبار محلية وزارة السياحة تطلق آلية تواصل مع السياح المتأثرين بالأحداث الإقليمية

دائرة مراقبة الشركات

أخبار محلية 35 % ارتفاع بعدد الشركات المسجلة

علم إيران

عربي ودولي مسؤول إيراني: إذا تدخلت أميركا في الحرب فسيتحرك حزب الله



 
 





الأكثر مشاهدة