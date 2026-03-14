الإثنين 2026-03-16 06:49 م

وزارة السياحة تطلق حملة للحفاظ على نظافة المواقع السياحية والأثرية

ن
أرشيفية
 
السبت، 14-03-2026 08:58 م

الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع وزارة البيئة وهيئة تنشيط السياحة، حملة وطنية لتعزيز نظافة المواقع السياحية والأثرية في مختلف مناطق المملكة، وترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ عليها باعتبارها جزءا أصيلا من الهوية الوطنية وأحد المرتكزات الأساسية للقطاع السياحي.

وتأتي الحملة في إطار البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة، من خلال برامج وحملات توعوية وإعلامية، تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات في المرافق السياحية، وتعزيز السلوكيات البيئية الإيجابية من خلال برامج توعوية موجهة للطلبة والمجتمعات المحلية.


وتسعى الحملة إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية عبر إشراك الأدلاء السياحيين والمتطوعين في مبادرات تنفذ ضمن برنامج "أردننا جنة"، إلى جانب التعاون مع وسائل الإعلام وصناع المحتوى لتوثيق هذه الجهود ونشرها على نطاق واسع.


وأكدت وزارة السياحة أن حماية المواقع السياحية والأثرية مسؤولية وطنية مشتركة، تتكامل فيها أدوار المؤسسات الرسمية مع المجتمع والزوار، بما يعزز صورة الأردن كوجهة سياحية مستدامة ومسؤولة على المستويين الإقليمي والدولي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

و

أخبار محلية مكاتب استقدام العاملين في المنازل: لا رحلات تسفير عاملات حاليا في ظل الأوضاع بالمنطقة

ن

أخبار محلية الأمن يحدد هوية سائق حافلة نقل طلاب صغيرة اعتدى جسديا على طفلة

ع

أخبار محلية الأمن العام: تعاملنا مع 356 بلاغاً لحادث سقوط شظايا

و

أخبار محلية نشاط تجاري متزايد في أسواق العقبة

ة

أخبار محلية عاجل ولي العهد يفتتح مشروع إعادة تأهيل وتطوير مركز صحي جرش الشامل

ت

عربي ودولي البيت الأبيض: على الناتو التدخل والمساهمة في إعادة فتح مضيق هرمز

و

فلسطين الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم الـ17 على التوالي

ن

أخبار محلية "أوقاف جرش" تختتم المجالس العلمية الهاشمية



 






الأكثر مشاهدة