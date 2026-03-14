وزارة السياحة تطلق حملة للحفاظ على نظافة المواقع السياحية والأثرية

الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع وزارة البيئة وهيئة تنشيط السياحة، حملة وطنية لتعزيز نظافة المواقع السياحية والأثرية في مختلف مناطق المملكة، وترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ عليها باعتبارها جزءا أصيلا من الهوية الوطنية وأحد المرتكزات الأساسية للقطاع السياحي.

وتأتي الحملة في إطار البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة، من خلال برامج وحملات توعوية وإعلامية، تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات في المرافق السياحية، وتعزيز السلوكيات البيئية الإيجابية من خلال برامج توعوية موجهة للطلبة والمجتمعات المحلية.



وتسعى الحملة إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية عبر إشراك الأدلاء السياحيين والمتطوعين في مبادرات تنفذ ضمن برنامج "أردننا جنة"، إلى جانب التعاون مع وسائل الإعلام وصناع المحتوى لتوثيق هذه الجهود ونشرها على نطاق واسع.