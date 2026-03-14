وزارة السياحة تطلق حملة للحفاظ على نظافة المواقع السياحية والأثرية

وتأتي الحملة في إطار البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة، من خلال برامج وحملات توعوية وإعلامية، تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات في المرافق السياحية، وتعزيز السلوكيات البيئية الإيجابية من خلال برامج توعوية موجهة للطلبة والمجتمعات المحلية.
وتسعى الحملة إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية عبر إشراك الأدلاء السياحيين والمتطوعين في مبادرات تنفذ ضمن برنامج "أردننا جنة"، إلى جانب التعاون مع وسائل الإعلام وصناع المحتوى لتوثيق هذه الجهود ونشرها على نطاق واسع.
وأكدت وزارة السياحة أن حماية المواقع السياحية والأثرية مسؤولية وطنية مشتركة، تتكامل فيها أدوار المؤسسات الرسمية مع المجتمع والزوار، بما يعزز صورة الأردن كوجهة سياحية مستدامة ومسؤولة على المستويين الإقليمي والدولي.
