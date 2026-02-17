الثلاثاء 2026-02-17 02:45 م

وزارة السياحة والآثار تحذر من التعامل مع المكاتب والجهات غير المصنفة لديها

الثلاثاء، 17-02-2026 01:33 م
الوكيل الإخباري-   حذّرت وزارة السياحة والآثار المواطنين من التعامل مع أي مكاتب أو جهات تمارس الأنشطة السياحية دون الحصول على الموافقة الرسمية المسبقة من الوزارة على ممارسة المهنة .اضافة اعلان


مؤكدةً أن ممارسة أي نشاط سياحي أو الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو المنصات الإلكترونية دون موافقة الوزارة يعرض صاحبه للمسائلة القانونية .

ودعت الوزارة متلقي الخدمة إلى ضرورة التحقق من حصول المكاتب على موافقة الوزارة قبل التعامل معها والتأكد من ابرام العقود معهم وحسب الأصول.

مشددةً على أن الالتزام بالتعامل مع الجهات المصنفة يضمن الحقوق ويحافظ على جودة الخدمات السياحية المقدمة.

وأكدت الوزارة استمرارها في تنفيذ الإجراءات الرقابية والتوعوية بالتعاون مع جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية والجهات الرسمية ذات العلاقة لرصد أي ممارسات غير قانونية لإجراء المقتضى القانوني بحقها حمايةً للمواطنين والسياح على حد سواء لتعزيز الثقة بالقطاع السياحي.

للشكاوى والملاحظات الاتصال على الأرقام التالية:-
‏‭+٩٦٢ ٦ ٤٦٠ ٣٣٦٦
‏‭+٩٦٢ ٧ ٩٣٣٣ ٣٠٠٦
 
 


