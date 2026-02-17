وزارة السياحة والآثار تحذر من التعامل مع المكاتب والجهات غير المصنفة لديها

مؤكدةً أن ممارسة أي نشاط سياحي أو الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو المنصات الإلكترونية دون موافقة الوزارة يعرض صاحبه للمسائلة القانونية .
ودعت الوزارة متلقي الخدمة إلى ضرورة التحقق من حصول المكاتب على موافقة الوزارة قبل التعامل معها والتأكد من ابرام العقود معهم وحسب الأصول.
مشددةً على أن الالتزام بالتعامل مع الجهات المصنفة يضمن الحقوق ويحافظ على جودة الخدمات السياحية المقدمة.
وأكدت الوزارة استمرارها في تنفيذ الإجراءات الرقابية والتوعوية بالتعاون مع جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية والجهات الرسمية ذات العلاقة لرصد أي ممارسات غير قانونية لإجراء المقتضى القانوني بحقها حمايةً للمواطنين والسياح على حد سواء لتعزيز الثقة بالقطاع السياحي.
للشكاوى والملاحظات الاتصال على الأرقام التالية:-
+٩٦٢ ٦ ٤٦٠ ٣٣٦٦
+٩٦٢ ٧ ٩٣٣٣ ٣٠٠٦
-
أخبار متعلقة
-
العيسوي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في إربد ويؤكد ضرورة استدامة أثرها الخدمي والتنموي
-
الإحصاءات: انخفاض كمية إنتاج زيت الزيتون بنسبة 34% للموسم الحالي
-
فيديو للفنان وسام طبيلة يثير فضول الأردنيين قبل رمضان
-
مدير هيئة النقل: منظومة النقل المنتظم للركاب شهدت تطورا ملموسا خلال 2025
-
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولتي تسلل وتهريب مواد مخدرة وأسلحة على واجهتها الشمالية
-
أمانة عمّان تطلق ورشة لحصر التراث المادي وغير المادي
-
ورشة عمل متخصصة حول تنفيذ وإدارة مشاريع إيراسموس في الأردن
-
كنعان: القدس تستقبل رمضان تحت وطأة التهويد والهدم والتضييق الإسرائيلي