وزارة السياحة والسفارة الأردنية في نيودلهي تحتفلان بالذكرى الثمانين لاستقلال المملكة

وشارك في الحفل من الجانب الهندي وزيرة الدولة للصحة ورعاية الأسرة والكيماويات والأسمدة، اضافة لعدد من المسؤولين، كما شارك في الحفل ممثلون عن السلك الدبلوماسي وممثلي قطاعات الأعمال والسياحة ووكلاء السياحة والسفر وشركات الطيران ومنظمي الرحلات والمؤثرين والإعلام وأبناء الجالية الاردنية.
وبحسب بيان لهيئة تنشيط السياحة، اليوم الجمعة، تضمن الحفل عرض أفلام ترويجية عن الأردن، اضافة إلى عزف الموسيقى والأغاني الوطنية الأردنية.
وقال السفير عبدالغني في كلمته، إن الإستقلال مسيرة فخر واعتزاز بانجازات سطرها الأردن في المنعة والتطور والتحديث في مختلف المجالات في ظل القيادة الهاشمية، لافتاً الى المزايا الاستثمارية والسياحية الجاذبة في الأردن.
من جانبها، اشارت الوزيرة الهندية الى عمق العلاقات الأردنية الهندية ورغبة الهند في تطويرها في المجالات كافة خاصة الاقتصادية والاستثمارية والسياحية.
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