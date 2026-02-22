وزارة السياحة و"السياحة والسفر" تبحثان تنظيم السوق السياحي

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة السياحة والآثار وجمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر التزامهما الكامل بتنفيذ مضامين رؤية التحديث الاقتصادي واستراتيجية السياحة الوطنية، باعتبارهما خارطة طريق أساسية للنهوض بالقطاع السياحي، وتعزيز دوره كأحد المحركات الرئيسة للاقتصاد الوطني.

وأشارت الجمعية إلى أن زيارة وزير السياحه والآثار عماد حجازين تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات المتراكمة التي يواجهها القطاع السياحي، وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية وانعكاساتها المباشرة على حركة السياحة والأسواق المصدِّرة.