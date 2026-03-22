وزارة الشباب: افتتاح مركزين تنفيذيين جديدين للتسجيل في برنامج "صوتك"

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الشباب/ مركز إعداد القيادات الشبابية، عن افتتاح مركزين تنفيذيين جديدين للتسجيل في برنامج "صوتك" في محافظتي العاصمة وإربد، بهدف تسهيل إجراءات التسجيل واستيعاب الأعداد المتزايدة من الشباب الراغبين بالمشاركة.

وشمل التوسع اعتماد بيت شباب عمّان مركزًا تنفيذيًا إضافيًا في محافظة العاصمة، إلى جانب افتتاح مركز تنفيذي في مدينة الحسن للشباب بمحافظة إربد، بما يسهم في توسيع نطاق تنفيذ البرنامج وإتاحة الفرصة أمام عدد أكبر من الشباب للالتحاق به.