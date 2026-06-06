وزارة الشباب: انطلاق فعاليات معسكرات الحسين 27 حزيران

الوكيل الإخباري- أنهت وزارة الشباب تحضيراتها لبدء التسجيل في معسكرات الحسين للعمل والبناء 2026 التي تحمل شعار الاستقلال الثمانين للمملكة.

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وبحسب بيان للوزارة السبت، ستقام المعسكرات خلال الفترة من 27 حزيران ولغاية 27 آب، وتستهدف مشاركة 40 ألف شاب وشابة ضمن 978 معسكراً، للفئة العمرية 12–30 عاماً.



وتهدف المعسكرات إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء، وترسيخ ثقافة العمل التطوعي، واستثمار أوقات الشباب خلال العطلة الصيفية، من خلال تنمية مهاراتهم واكتشاف قدراتهم، وتشجيعهم على الإبداع والابتكار، وتمكينهم من مواكبة التطور التكنولوجي.



وتتضمن المعسكرات، التي ستنفذ بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والوطنية والأمنية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني؛ برنامجي المعسكرات النهارية والمبيت، حيث تشمل المعسكرات النهارية في المراكز الشبابية برامج الخدمة المجتمعية، والتطوع الأخضر، والتوعية المرورية، والكشافة والمرشدات، والسردية الوطنية الأردنية، وسواعد الإنقاذ وإدارة الأزمات، والجداريات، والذكاء الاصطناعي والروبوت.



وتشمل المعسكرات المركزية للمبيت برامج الكشافة، والمرشدات، وإدارة وتصميم المبادرات المجتمعية، والريادة والمهارات الرقمية، ومسارات الأردن السياحية، والمغامرة والتحدي، وعقول صحية "مستقبل مشرق"، وبناء السلام والشراكات.



كما تنفذ الوزارة هذا العام ولأول مرة معسكرا خاصا للشباب الأردنيين المغتربين القادمين إلى المملكة خلال فترة المعسكرات، بهدف تعزيز ارتباطهم بالوطن، واطلاعهم على البرامج والمشاريع الشبابية.