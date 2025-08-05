وزارة الشباب تبحث مع القطاع الخاص سبل تعزيز الشراكة لتمكين الشباب اقتصاديا

وأكد أمين عام الوزارة، الدكتور مازن أبو بقر، خلال الاجتماع الذي عُقد بالتعاون مع مشروع تنمية الشباب الممول من الحكومة الأميركية، أن تمكين الشباب اقتصاديًا يُمثل أولوية وطنية ومسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجهود وتكامل الموارد بين جميع الشركاء ضمن منظومة دعم الشباب، بما في ذلك القطاع الخاص.
وأشار أبو بقر إلى ضرورة بناء شراكات تنموية قائمة على بيانات دقيقة، وخارطة أولويات واضحة ترتكز على التدريب المهني، ودعم المشاريع الريادية، وتطوير المهارات الرقمية بما يواكب متطلبات سوق العمل.
ودعا إلى توجيه برامج المسؤولية المجتمعية نحو دعم المبادرات الشبابية، خاصة في المناطق الطرفية، والاستثمار في المهارات الناشئة كالذكاء الاصطناعي، والزراعة الذكية، والتجارة الإلكترونية، والأمن السيبراني.
ولفت إلى أهمية مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي ضمن فئة المبادرات المؤسسية، باعتبارها منصة وطنية لتكريم الجهود المؤسسية وتعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية.
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