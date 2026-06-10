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وزارة الشباب تخصص 60 مركزا شبابيا لمتابعة كأس العالم

ه
أرشيفية
 
الأربعاء، 10-06-2026 08:25 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الشباب تخصيص 60 مركزاً شبابياً في مختلف محافظات المملكة لمتابعة مباريات كأس العالم 2026، عبر شاشات عرض توفر أجواء جماهيرية ومتابعة مباشرة للحدث الكروي الأضخم.

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وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي في إطار دعم المنتخب الوطني لكرة القدم "النشامى" في مشاركتهم التاريخية في كأس العالم، وبهدف توفير مساحة للشباب لمتابعة المباريات.


وأضافت أنها ستوفر أيضا 4 شاشات عملاقة لبث مباريات المنتخب في أربع مدن رياضية، هي: عمّان (مدينة الحسين للشباب - صالة الأرينا)، وإربد (مدينة الحسن الرياضية - صالة الجمنازيوم)، والكرك (مدينة الأمير فيصل للشباب)، والعقبة (مدينة العقبة للشباب).


ويستهل النشامى مشوارهم في البطولة بمواجهة المنتخب النمساوي فجر الأربعاء 17 حزيران 2026 عند الساعة السابعة صباحا بتوقيت الأردن، على ملعب "ليفايز" في منطقة سان فرانسيسكو الأميركية.
ويخوض المنتخب الوطني مباراته الثانية أمام الجزائر فجر الثلاثاء 23 حزيران عند الساعة السادسة صباحا بتوقيت الأردن، على الملعب ذاته في سان فرانسيسكو.


ويختتم النشامى منافسات دور المجموعات بمواجهة حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني فجر الأحد 28 حزيران عند الساعة الخامسة صباحا بتوقيت الأردن على ملعب "إيه تي آند تي" في مدينة أرلينغتون بولاية تكساس الأميركية.


وكانت الحكومة قررت تأخير بدء الدوام الرسمي للقطاع العام إلى الساعة العاشرة صباحا خلال أيام 17 و23 و28 حزيران، لتمكين المواطنين من متابعة مباريات المنتخب الوطني في مشاركته الأولى بتاريخ كأس العالم.

 
 


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