وزارة الشباب تطلق المعسكرات التفاعلية للاتصال الشبابي بمشاركة اتحادات طلابية

الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة الشباب، اليوم الأربعاء، في بيت شباب عمَّان، فعاليات "المعسكرات التفاعلية للاتصال الشبابي" بمشاركة أعضاء اتحادات الطلبة في الجامعات الأردنية، وذلك بحضور أمين عام وزارة الشباب الدكتور مازن أبو البقر، وأمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة.

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وتهدف المعسكرات إلى تعميق فهم الشباب لمسار التحديث السياسي، وتعزيز مهاراتهم في المشاركة السياسية والحياة العامة، إلى جانب استعراض دور الإعلام الحديث في تشكيل الرأي العام، وأهمية العمل الحزبي ضمن الأُطر الديمقراطية.