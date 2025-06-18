وزارة الشباب تطلق المعسكرات التفاعلية للاتصال الشبابي بمشاركة اتحادات طلابية

وتهدف المعسكرات إلى تعميق فهم الشباب لمسار التحديث السياسي، وتعزيز مهاراتهم في المشاركة السياسية والحياة العامة، إلى جانب استعراض دور الإعلام الحديث في تشكيل الرأي العام، وأهمية العمل الحزبي ضمن الأُطر الديمقراطية.
وأكد الدكتور أبو البقر أن وزارة الشباب تولي محور التمكين السياسي أولوية خاصة ضمن برامجها الوطنية، مشيراً إلى أن هذه المعسكرات تأتي استجابةً للتوجيهات الملكية في إشراك الشباب في الحياة السياسية، من خلال تهيئة بيئة تعلم وتدريب تتيح لهم فهم منظومة العمل السياسي ومواقع التأثير واتخاذ القرار، وتزويدهم ببرامج عملية تعزز وعيهم السياسي وتمكنهم من التفاعل مع مفاهيم الدولة المدنية والمواطنة الفاعلة.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي: الأردن شريك موثوق لألمانيا والمجتمع الدولي.. وعلاقاتنا راسخة مبنية على الاحترام
-
وزارة الصناعة: سلاسل الاستيراد طبيعية ومخزون المملكة من القمح يغطي 10 شهور
-
صدور العدد الـ 16 من مجلة البحث العلمي حول دور الذكاء الاصطناعي في التنمية المستدامة
-
اختتام فعاليات دورة تدريبية في مديرية زراعة اربد
-
كنعان: فلسطين والقدس رسالة ملكية بين يدي البرلمان الأوروبي
-
مؤتمر حل الدولتين: الأحداث الراهنة تؤكد هشاشة الوضع في المنطقة
-
موعد استئناف تصدير الغاز الإسرائيلي إلى الأردن
-
قاضي القضاة يفتتح مبنى محكمة غور الصافي الشرعية