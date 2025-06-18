الأربعاء 2025-06-18 02:15 م
 

وزارة الشباب تطلق المعسكرات التفاعلية للاتصال الشبابي بمشاركة اتحادات طلابية

وزارة الشباب
وزارة الشباب
 
الأربعاء، 18-06-2025 01:02 م

الوكيل الإخباري-    أطلقت وزارة الشباب، اليوم الأربعاء، في بيت شباب عمَّان، فعاليات "المعسكرات التفاعلية للاتصال الشبابي" بمشاركة أعضاء اتحادات الطلبة في الجامعات الأردنية، وذلك بحضور أمين عام وزارة الشباب الدكتور مازن أبو البقر، وأمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة.

اضافة اعلان


وتهدف المعسكرات إلى تعميق فهم الشباب لمسار التحديث السياسي، وتعزيز مهاراتهم في المشاركة السياسية والحياة العامة، إلى جانب استعراض دور الإعلام الحديث في تشكيل الرأي العام، وأهمية العمل الحزبي ضمن الأُطر الديمقراطية.


وأكد الدكتور أبو البقر أن وزارة الشباب تولي محور التمكين السياسي أولوية خاصة ضمن برامجها الوطنية، مشيراً إلى أن هذه المعسكرات تأتي استجابةً للتوجيهات الملكية في إشراك الشباب في الحياة السياسية، من خلال تهيئة بيئة تعلم وتدريب تتيح لهم فهم منظومة العمل السياسي ومواقع التأثير واتخاذ القرار، وتزويدهم ببرامج عملية تعزز وعيهم السياسي وتمكنهم من التفاعل مع مفاهيم الدولة المدنية والمواطنة الفاعلة.

 
gnews

أحدث الأخبار

قفلب

فيديو منوع عائلة من الفيلة نائمة تم تصويرها بواسطة الدرون

غ66فا6ا

فيديو منوع الطريقة الصحيحة والآمنة لتثبيت كرسي الاطفال في السيارة

جانب من المؤتمر

أخبار محلية الصفدي: الأردن شريك موثوق لألمانيا والمجتمع الدولي.. وعلاقاتنا راسخة مبنية على الاحترام

فل

فيديو منوع هكذا ينام متسلقي الجبال أثناء صعودهم للمرتفعات الشاهقة

ا

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

فلفل

فيديو منوع شاب يصعد إلى قمة مبنى إمباير ستيت ويتسلق ما يقارب 1435 قدما

غاغ

فيديو منوع شخص يوثق أعمال يدوية صنعت بشكل احترافي

نتمت

طب وصحة ماذا يحدث للكبد عند شرب القهوة يوميا؟



 
 





الأكثر مشاهدة